Ar stoti 2026 metais? Ką svarbu žinoti ateitį planuojantiems karo prievolininkams

Kaip rašoma kariuomenės pranešime, privalomąją pradinę karo tarnybą atlieka tik asmenys, pripažinti tinkamais pagal sveikatos būklę. Tinkamumas vertinamas individualiai Karinės medicinos ekspertizės komisijos medicinos specialistų. Todėl gali pasitaikyti atvejų, kai ne visi norintys atlikti tarnybą dėl sveikatos priežasčių tą galės daryti.
Antra, atsižvelgiant į didelį skaičių jaunuolių, kurie tarnybą renkasi atlikti savo noru, gali susidaryti situacijos, kai tarnybos vietos konkrečiuose daliniuose jau būna užpildytos anksčiau besikreipusių asmenų. Nors prioritetas teikiamas savanoriškai tarnybą pasirinkusiems jaunuoliams, kiekvieno karinio vieneto priėmimo galimybės yra ribotos, todėl ne visi gali patekti į norimą dalinį.
Planuojant, ar stoti į mokymo įstaigą 2026 metų rugsėjį, ar pirmiausia atlikti tarnybą, svarbu įvertinti ir šias galimybes:
Pirma, įstojus į aukštąją mokyklą 2026 metų rudenį, studentai turi teisę pasiimti akademines atostogas privalomajai pradinei karo tarnybai atlikti. Tai numatyta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 62 straipsnyje. Akademinių atostogų metu studentai nepraranda studento statuso ir, grįžę po tarnybos, turi teisę tęsti studijas. Studijuojantiems valstybės finansuojamose vietose ši studijų vieta taip pat išsaugoma.
Antra, jaunuoliams, kurie nusprendžia pirmiausia atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ir tik vėliau stoti į mokymo įstaigą, primenama, kad baigus tarnybą stojant prie konkursinio balo pridedama 0,5 balo. Tai nustatyta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintame tvarkos apraše, reglamentuojančiame stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas vietas konkursinių eilių sudarymą.
Anot kariuomenės atstovų, kiekvienas sprendimas – stoti iš karto ar pirmiausia atlikti tarnybą – yra individualus. Svarbiausia jį priimti turint visą reikalingą informaciją ir aiškiai suprantant esamą situaciją.
