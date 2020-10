Apžvalga: svarbiausi savaitgalio įvykiai

Seimo rinkimai:

– Iki 16 valandos savo balsą atidavė 26,21 proc. rinkėjų, bendras aktyvumas su balsavusiais iš anksto siekia 37,86 proc.

– Gavus dešimtis saviizoliacijoje esančių žmonių skundų, jog negalėjo balsuoti namuose, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) žada padaryti viską, kad jiems būtų sudarytos tokios galimybės. „Rinkimų komisijos pasiryžusios viską padaryti, kad piliečiai, esantys saviizoliacijoje dėl vienokių ar kitokių priežasčių, nepriklausomai nuo to įsileido ar neįsileido, kad turėtų galimybę balsuoti. Dedamos maksimalios pastangos“, – žadėjo VRK pirmininkė Laura Matjošaitytė.

– Dėl priemonių koronavirusui valdyti kai kuriose rinkimų apylinkėse susidarė ilgesnės eilės. Visi rinkėjai privalo dėvėti kaukes, reguliuojami jų srautai, o biuletenius daugelis pildo savo atsineštais rašikliais.

– Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad iš naujojo Seimo tikisi geresnio susikalbėjimo ir mažesnio stumdymosi tarpusavyje bei vylėsi, kad rinkimai bus sėkmingi politinėmis jėgoms, „kurioms nereiks aiškint nuo nulio, kas yra gerovės valstybė“.

– Premjeras Saulius Skvernelis sakė, kad balsavimo rezultatai bus jo vadovaujamos Vyriausybės darbų įvertinimas. Atkreipęs dėmesį į spartų ekonomikos atsigavimą, premjeras pabrėžė, kad pandemija taip pat „apnuogino problemas ir darbus“, kuriuos reikės atlikti jau naujai Vyriausybei.

Koronaviruso situacija. Šeštadienį Lietuvoje užfiksuotas naujų koronaviruso atvejų rekordas – nustatyti 205 nauji atvejai. Sekmadienį pranešta apie 160 naujų atvejų. Savaitgalį naujų mirčių nuo COVID-19 nenustatyta.

Įvykiai Baltarusijoje:

– Prieš nesankcionuotą Baltarusijos opozicijos „Išdidumo žygį“ Minske sulaikyta per dvidešimt žurnalistų, o Minsko centre atsirado kariškių šarvuotosios technikos, prieš protestuotojus naudojamos garso granatos ir vandens patrankos, pranešama apie protestuotojų sulaikymus.

– Aliaksandras Lukašenka šeštadienį KGB izoliatoriuje susitiko su sulaikytais opozicijos atstovais. Anot režimui lojalios žiniasklaidos, pokalbis truko keturias su puse valandos. Paskelbtoje vaizdo įrašo ištraukoje girdėti A. Lukašenkos žodžiai, kad „Konstitucijos gatvėje neparašysi“. Susitikime dalyvavo buvęs pretendentas į prezidento postą Viktaras Babaryka ir jo sūnus Eduardas, opozicijos įkurtos Koordinacinės tarybos narė Lilija Vlasava bei V. Babarykos rinkimų štabo koordinatorius Juras Vaskrasenskis. Politologas Laurynas Jonavičius sako, kad taip A. Lukašenka bando skaldyti opoziciją ir stiprinti savo pozicijas dėl Konstitucijos keitimo bei derybose su Rusija.

– Lietuvoje gyvenanti buvusi kandidatė prezidento rinkimuose Sviatlana Cichanouskaja pranešė, kad pirmą kartą per keturis mėnesius telefonu pasikalbėjo su Minske kalinamu savo vyru Siarhėjumi. A. Lukašenkos susitikimą su politiniais kaliniais ji vadino protestuotojų pergale, bet kartu perspėjo, kad režimas bando opozicijai primesti konstitucinės reformos darbotvarkę.

– Vilniuje ir dar keliose dešimtyse pasaulio miestų šeštadienį surengtos solidarumo su Baltarusijos moterimis eitynės.

Kalnų Karabachas. Armėnija ir Azerbaidžanas rusų tarpininkaujamose derybose buvo sutarusios nuo šeštadienio vidurdienio nutraukti ugnį, tačiau abi pusės netrukus po to apkaltino viena kitą paliaubų pažeidimais. Armėnai pranešė, kad sprogimai vėl drebino Kalnų Karabacho sostinę Stepanakertą, o Azerbaidžanas informavo, kad per armėnų apšaudymą žuvo septyni žmonės antrame pagal dydį Azerbaidžano Gendžės mieste. Susirėmimai dėl Kalnų Karabacho prasidėjo rugsėjo 27 dieną, per juos jau žuvo šimtai žmonių.

D. Trumpo kampanija. JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį kreipėsi į savo rėmėjus iš Baltųjų rūmų balkono. Jo kalba truko mažiau nei 20 minučių. 74 metų prezidentas tikina, kad jau pasveiko nuo koronaviruso ir jaučiasi gerai, o jo gydytojas pareiškė, kad D. Trumpas nebegali užkrėsti kitų žmonių. Varžovas prezidento rinkimuose demokratas Joe Bidenas D. Trumpo kreipimąsi į minią rėmėjų pavadino neatsakingu elgesiu.

Rūpestis dėl klimato. Popiežius Pranciškus ir Jungtinės Karalystės princas Wiliamas prisijungė prie aktyvistų, menininkų, garsenybių ir politikų akcijos TED renginyje, siekiant sutelkti žmones kovoti su klimato kaita.