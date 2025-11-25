Apklausa atskleidė: kontrabandiniai balionai – nauja gyventojų baimė

Apklausa atlikta lapkričio 6–16 dienomis – uždarius sieną ir fiksuojant mažiau kontrabandinių balionų įskridimų nei anksčiau. Nepaisant to, jie minėtu laikotarpiu Vilniaus oro uosto darbą paveikė lapkričio 8 ir 11 dienomis.
Duomenys taip pat neapima galimų gyventojų nuomonės pasikeitimų Vyriausybei nusprendus atverti sieną su Baltarusija ir naujausių oro uosto veiklos stabdymų lapkričio 20 ir 23–24 dienomis.
Gyventojų nuomonės tyrimo duomenimis, 38,5 proc. gyventojų dėl balionų jaučia didesnę grėsmę savo saugumui. Tuo metu 55 proc. sako besijaučiantys įprastai – jų savijauta nepakito. Likusieji nuomonės šiuo klausimu neturėjo.
Padidėjusią grėsmę labiau buvo linkę įvardyti moksleiviai, studentai, specialistai ir valstybės tarnautojai, turintieji didesnes pajamas, Vilniaus ir kitų didmiesčių gyventojai.
Tuo metu labiau besijaučiančių įprastai buvo tarp bedarbių, pensininkų, darbininkų, gaunančiųjų mažesnes pajamas, mažesnių miestų ir kaimų gyventojų.
Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) rinkėjai dažniau atsakė grėsmės nejuntantys.
Nesaugiausiai jaučiasi Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) ir Liberalų sąjūdžio rinkėjai – atitinkamai 63,5 proc. ir 54,7 proc. atsakė juntantys didesnę grėsmę.
Kaip rašė BNS, dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva buvo maždaug trims savaitėms uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau argumentuodama pagerėjusia situacija, nusprendė ją atverti dešimčia dienų anksčiau nei planuota. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo ketvirtadienio vidurnakčio.
Reaguodamas į uždarytą sieną Minskas uždraudė šalyje esantiems Lietuvos vilkikams grįžti į šalį, kol ji nebus atverta. Nepaisant atnaujinto dviejų pasienio punktų darbo, Minsko režimas neleidžia vilkikams grįžti į Lietuvą.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
Kaip BNS informavo Lietuvos oro uostų atstovas Tadas Vasiliauskas, dėl kontrabandinių balionų spalio ir lapkričio mėnesiais stabdant Vilniaus bei Kauno oro uostų darbą buvo paveikti 36 tūkst. keleivių planai ir atšaukti arba į kitus oro uostus nukreipti 249 skrydžiai.
Tikslūs apklausos rezultatai:
„Vilmorus“ apklausoje respondentų klausė:
Ar jaučiate didesnę grėsmę savo saugumui dėl iš Baltarusijos atskrendančių meteorologinių oro balionų su kontrabanda?
Atsakymai:
1. Taip, jaučiu didesnę grėsmę savo saugumui – 38,5 proc.
2. Ne, jaučiuosi įprastai – 55,0 proc.
3. Neturiu nuomonės – 6,5 proc.
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centras „Vilmorus“ reprezentatyvią visuomenės apklausą atliko lapkričio 6–16 dienomis, jos metu apklaustas tūkstantis šalies gyventojų. Maksimali apklausos paklaida siekia 3,1 procento.
