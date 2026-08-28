Apklausa atskleidė, kiek žmonių pritaria visuotiniam šaukimui

Anot jos, daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų.
„Mes išsikėlėme kaip asociacija tikslą, kad visuotinis šaukimas bus mūsų tikslas numeris vienas. (...) Mes norėtume šitą klausimą aktualizuoti ir turėti galutinį politinį sprendimą, kad visuotinis šaukimas yra reikalingas čia ir dabar ir jį turėtume iki 2030 metų“, – spaudos konferencijoje penktadienį sakė asociacijos „Visuotinė gynyba“ vadovas Tomas Godliauskas.
Asociacijos užsakymu atlikta apklausa rodo, kad 76,3 proc. gyventojų pritaria visuotiniam šaukimui, kiek daugiau nei 40 proc. prioritetą teikia visuotiniam vyrų šaukimui.
„Išvada, kad gyventojai yra pasiruošę ir iš sprendimų priėmėjų tikisi, kad artimiausiais metais pereisime prie visuotinio šaukimo“, – sakė T. Godliauskas.
Daugiau nei pusė respondentų pasisakė, kad norėtų, jog visuotinis šaukimas būtų įgyvendintas kuo greičiau, 25 proc. – iki 2030 metų, 12 proc. apklaustųjų teigė, kad visuotinis šaukimas niekada neturėtų būti įvestas.
Apklausa atlikta šių metų rugpjūtį, apklaustas 1501 respondentas, tyrimą atliko bendrovė „Norstat“.
Kaip rašė BNS, Lietuvoje visuotinis šaukimas kol kas nėra įvestas.
Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras yra sakęs, kad kariuomenės poreikiams atliepti šiuo metu pakanka šauktinių vyrų. Jo teigimu, kariuomenės tikslas iki 2030 metų pašaukti „beveik visus norinčius“ ir pasiekti 7–8 tūkst. karo prievolininkų per įvairias formas.
Šiuo metu didžiąją dalį šių karių sudaro šauktiniai. Vien 2026 metais planuojama pašaukti apie 5 tūkst. karo prievolininkų.
Šauktiniai Lietuvoje tarnauja devynis mėnesius, tačiau šiais metais atsirado galimybė trumpinti privalomąją karo tarnybą – sudarytos sąlygos ją atlikti tris, šešis arba devynis mėnesius.
Taip pat į tarnybą šaukiami mokyklą baigę 18–22 metų jaunuoliai, ir jų kasmet ketinama pašaukti vis daugiau. Dalis politikų sako, kad tokiu būdu ir artėjama prie visuotinio šaukimo.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad formuojant nacionalinę diviziją, tik laiko klausimas, kada Lietuva pereis prie visuotinio šaukimo.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas anksčiau sakė, jog Lietuva juda link visuotinio šaukimo įvedimo, bet pirmiausia reikia jam kokybiškai pasiruošti.
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