Antradienio orai: laukia lietus, rūkas

Šiandien vietomis trumpas lietus. Rytą daug kur rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 9–14 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį kai kur, dieną daugelyje rajonų protarpiais palis. Vėjas naktį pietinių krypčių, 7–12 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 3–8, pajūryje iki 10 laipsnių šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 9–14 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis, vyraus nedidelis lietus. Vėjas naktį vakarinių krypčių, 6–11 m/s, dieną besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 4–9, pajūryje 10–12, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Spalio 12 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas, vietomis iki 19 cm per parą. Žymesnis kilimas fiksuojamas: Minijoje ties Priekule – iki 31 cm, Šešuvyje ties Skirgailais – iki 36 cm, Yslykyje ties Kyburiais ir Akmenoje-Danėje ties Kretinga – iki 46 cm, Bartuvoje ties Skuodu – iki 54 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia nedidelis kilimas.
Vandens temperatūra upėse 9–18, ežeruose – 10–13, Kuršių mariose – 13–14, Baltijos jūroje – 14–15 laipsnių šilumos.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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