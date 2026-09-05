Alytaus rajono savivaldybei nepateikus ieškinio Vitkauskienės byloje, jį pareiškė prokuroras

Galimybe pareikšti ieškinį byloje Alytaus rajono savivaldybės administracija nepasinaudojo.
„Savivaldybė turi galimybę prisijungti prie proceso ir teikti civilinį ieškinį byloje, nes mes nurodom, kam ir kokia suma yra išeikvota. Tačiau ji (savivaldybė – ELTA) parašė dviprasmišką atsakymą, kad vėliau gal imsis išieškojimo. Tokia situacija manęs, kaip prokuroro, netenkina“, – Eltai sakė merės byloje valstybinį kaltinimą palaikantis Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Darius Valkavičius.
Jis citavo savivaldybės pateiktą atsakymą, kai byla dar buvo ruošiama teismui.
„Šioje proceso stadijoje Alytaus rajono savivaldybės administracija civilinio ieškinio Rasai Vitkauskienei dėl galimai padarytos žalos civilinio ieškinio nereikš. Tuo pačiu pažymi, kad įstatymas neužkerta kelio Alytaus rajono savivaldybės administracijai pareikšti ieškinį kitose baudžiamojo proceso stadijose arba civiline tvarka“, – savivaldybės atsakymą paminėjo prokuroras.
Jis su tokiu savivaldybės vertinimu nesutinka.
Pasak prokuroro, įstatymas labai aiškiai apibrėžia, kad baudžiamojoje byloje galima pateikti civilinį ieškinį – iki įrodymų tyrimo pradžios. Vėliau ieškinio baudžiamojoje byloje reikšti nėra galimybės.
„Jeigu matau, kad savivaldybė negina savo interesų, juos imuosi gintis pats. Man, kaip prokurorui, palaikančiam valstybinį kaltinimą, tokia situacija negalima. Aš naudojuosi savo teise. Nusikaltimu padaryta žala turi būti atlyginta“, – kalbėjo D. Valkavičius.
Savivaldybė šioje byloje neturi jokio statuso.
Savo valią ir poziciją Alytaus rajono savivaldybė pateikė ir Eltai.
„Alytaus rajono savivaldybės administracija nereiškė ieškinių nei vienam tarybos nariui ar buvusiam merui „čekiukų“ bylose. Pažymime, kad baudžiamasis tyrimas ir procesas yra teisėsaugos institucijų darbas ir tik įrodžius kaltę, galima reikalauti žalos atlyginimo. Civilinio ieškinio pareiškimą teikia prokurorai, vykdydami viešojo intereso gynimo funkciją, nes būtent prokuroro darbas įrodyti, kad kaltinamasis padarė neteisėtą veiką, o tuo pačiu ir žalą“, – rašoma Alytaus rajono savivaldybės atsakyme Eltai.
Pirmasis teismo posėdis Alytaus apylinkės teisme įvyko birželį, tačiau nagrinėjimas iš esmės neįvyko. Posėdyje jame buvo suderintos kitų posėdžių datos. Bylos nagrinėjimo teismas imsis rugsėjo pabaigoje.
Kaltinimai pareikšti merei, tėvui ir buhalterei
Teismui perduotoje byloje buvusi Alytaus rajono savivaldybės tarybos narė, dabartinė minėtos savivaldybės merė R. Vitkauskienė yra kaltinama piktnaudžiavimu, sukčiavimu, dokumentų suklastojimu, disponavimu jais, padėjimu apgaulingai tvarkyti ir organizuoti finansinę apskaitą.
Šioje byloje dar du asmenys, galimai veikę kartu su R. Vitkauskiene, jie kaltinami apgaulingu finansinės apskaitos tvarkymu ir jos organizavimu. Teismų informacinė sistema LITEKO II skelbia, kad kiti kaltinamieji yra Vitas Sakalauskas ir Jolita Geronaitienė. V. Sakalauskas yra merės tėvas.
Kaip pranešė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir prokuratūra, baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2023 m. R. Vitkauskienė, eidama Alytaus rajono savivaldybės tarybos narės pareigas, įtariama, suklastojo tarybos nario išlaidų avanso apyskaitas, jose pateikdama tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas degalų įsigijimo išlaidas, kaip susijusias su tarybos narės veikla.
Pareigūnai teigia, kad ikiteisminio tyrimo metu surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių pagrįstai įtarti, kad politikė, galimai klastodama tarybos nario išlaidų avanso apyskaitas ir jas teikdama savivaldybės buhalterijai, apgaulės būdu savo naudai įgijo 18 390 eurų, priklausiusių Alytaus rajono savivaldybės administracijai.
Tyrimo metu nustatyta, kad R. Vitkauskienė, grįsdama patirtas išlaidas, teikė degalinių kvitus, apmokėtus kitų fizinių asmenų vardu išduotomis mokėjimo kortelėmis bei juridinio asmens kuro kortelėmis apmokėtus kvitus, kurie buvo įtraukti į vienos uždarosios akcinės bendrovės apskaitą ir nurašyti į jos veiklos sąnaudas.
„Nustatyta, kad R. Vitkauskienė, siekdama nuslėpti, jog savivaldybės administracijai teikė apmokėti degalinių kvitus už įsigytus degalus, apmokėtus bendrovės kortele, padėjo dviem jos darbuotojams atgaline data suklastoti 17 vnt. kasos pajamų orderių. Dėl šių veiksmų politikė kaltinama padėjimu apgaulingai tvarkyti ir organizuoti apskaitą“, – rašoma pranešime.
R. Vitkauskienė taip pat kaltinama tuo, kad piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdama sau turtinės naudos ir taip sumenkino tarybos nario autoritetą, visuomenės pasitikėjimą ja, kaip valstybės politike bei pakirto pasitikėjimą Alytaus rajono savivaldybe.
STT įtarimų sulaukusi Alytaus rajono merė skelbė, kad sustabdė savo narystę Demokratų sąjungoje „Vardan Lietuvos“.
Šiemet liepos pabaigoje vykusiame partijos suvažiavime ji buvo patvirtinta kandidate į rajono merus kitų metų pavasarį vyksiančiuose savivaldos rinkimuose.
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