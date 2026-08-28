Akys krypo į Mėnulį: dalijasi užburiančiais vaizdais

„Penktadienį anksti ryte, maždaug nuo pusės penkių, prasidės Mėnulio užtemimas. Tiesa, mūsų šalyje Mėnulis pilnai neužtems, užtemimas piką pasieks apie 6.10–6.30 val. (rytai-vakarai). Tiesa, tuo metu gamtinis palydovas bus prie pat horizonto + kaip tik tada tekės Saulė. Taigi, reikėtų pasiieškoti atviro horizonto pietvakarinėje-vakarinėje pusėje“, – ketvirtadienį mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė meteorologas Gytis Valaika.
Naujausia orų prognozė
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad penktadienio dieną nelis. Vėjas pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra 21–26 laipsniai šilumos.
Šeštadienio naktį lietaus nenumatoma, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs, vakariniuose rajonuose kai kur smarkūs. Vietomis perkūnija. Vėjas naktį pietryčių, 7–12 m/s, dieną pietinių krypčių, 9–14 m/s, vietomis gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 18–23, rytinėje šalies pusėje kai kur iki 25 laipsnių šilumos.
Sekmadienį daug kur trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas naktį pietinių krypčių, dieną pietų, pietvakarių, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 28 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas vandens lygio mažėjimas. Žymesnis kritimas fiksuojamas Minijoje ties Priekule – iki 91 cm ir Šešuvyje ties Skirgailais – iki 79 cm. Pavojingas vandens lygis tebestebimas Leitėje ties Kūlynais ir Kražantėje ties Pluskiais.
Artimiausiu metu vandens lygis ir toliau kris.
Vandens temperatūra upėse 12–22, ežeruose – 16–19, Kuršių mariose – 17–19, Baltijos jūroje – 18–19 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių temperatūra.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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