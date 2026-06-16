Žygimantas Vaičiūnas nesigaili dirbęs socialdemokratų energetikos ministru

„Energetika yra nuosekliai įgyvendinama politika, visą laiką buvo tęstinumas, tikiuosi, tęstinumas bus ir toliau“, – antradienį Seime žurnalistams teigė jis, paklaustas, ar nesigaili likęs šiame poste, į kurį 2024 metų pabaigoje jį buvo delegavę demokratai, pernai pasitraukę iš koalicijos.
Ministras pripažino, kad tęsti darbus būtų buvę gerai: „Visą laiką norisi tęsti darbus, bet yra kaip yra.“
„Tikrai nesigailiu, nes šitas laikotarpis buvo intensyvus Europos Sąjungoje, pavyko pasiekti – kaip tik šią savaitę vyksta galutiniai etapai – kad kritinė energetikos infrastruktūra visos ES lygiu galės būti finansuojama. Džiugus pasiekimas, jei nebūčiau šioje pozicijoje, to nebūtų buvę“, – pridūrė ministras.
Jis tikino priekaištų iš šią ministeriją demokratams išmainiusių socialdemokratų neišgirdęs, o demokrato Luko Savicko kandidatūrą teigė vertinantis konstruktyviai.
„Darbai parodys. Yra labai daug darbų užvesta. Vakar skaičiavome, kad apie 50 iniciatyvų yra, tai jeigu jos bus tęsiamos, manau, bus viskas tvarkoje“, – teigė Ž. Vaičiūnas.
Klausiamas apie ateities planus Ž. Vaičiūnas teigė galvojantis apie darbą užsienyje arba kitoje srityje dėl reikalaujamo „atvėsimo“ laikotarpio.
„Metai energetikoje (sektoriuje – BNS) yra suspenduoti. Matyt, teks užsienyje darbuotis arba keisti sektorių. Dar negalvojau. Pirmiausia reikia pabaigti darbus, tada žiūrėsime kitus darbus“, – teigė jis.
Ž. Vaičiūną į energetikos ministrus Gintauto Palucko Ministrų kabinete buvo delegavusi Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, kuri iš valdančiosios koalicijos pernai pasitraukė pareiškusi, kad nebegali dirbti su „Nemuno aušra“.
Po G. Palucko pasitraukimo tvirtinant Ingos Ruginienės Ministrų kabinetą iš pradžių planuota Energetikos ministeriją atiduoti „Nemuno aušrai“, tačiau jos kandidatą į ministrus – teisininką Mindaugą Jablonskį prezidentas Gitanas Nausėda atmetė.
Tuomet valdantieji sutarė atiduoti „aušriečiams“ Kultūros ministeriją vietoje Energetikos, kad prezidento pageidavimu Ž. Vaičiūnas išsaugotų ministro portfelį.
G. Nausėda sekmadienį teigė, kad diskutuoti apie energetikos ministro keitimą galima, tačiau, pasak jo, geras kandidatas turi gebėti atskirti privačius verslo interesus ir valstybės tikslus šioje srityje.
Energetikos ministru Ž. Vaičiūnas dirbo ir 2016–2020 metais.
Kaip rašė BNS, socialdemokratams nusprendus šalinti „Nemuno aušrą“ ir į koaliciją pasikviesti demokratus, pastariesiems po koalicinių derybų patikėtos Sveikatos apsaugos, Energetikos ir Žemės ūkio ministerijos.
L. Savickas energetikos sektorių vadina nesvetimu
Demokratas L. Savickas sektorių vadina nesvetimu, bet kol kas neatskleidžia, ar jis užims šios ministerijos vadovo pareigas.
„Yra darbinis procesas, mes turime, manau, gerbti patį procesą, eilės tvarka viską padaryti ir niekur neskubėti. Taip, pačiam yra tekę dirbti ministru, puikiai žinau, kad tas darbas nėra lengvas ir jeigu teks vėl tokia atsakomybė, tai į tai žiūriu labai rimtai ir manau, kad prireikus darbai bus padaryti“, – kalbėjo parlamentaras.
„Dešimt metų esu (...) ekonomikos klausimais dirbantis ir kaip ministro pirmininko patarėjas, ir taip pat visą laiką, kiek esu Seime, dirbu ekonomikos komitete, kuris iki šiol ir dirbo būtent energetikos klausimais“, – teigė jis.
L. Savicko teigimu, partijos valdybos sprendimas dėl koalicijos sutarties sprendimo bus priimtas trečiadienį.
Po to bus sprendžiama dėl asmenybių, kurias partija deleguos į tam tikrų sričių ministrus.
„Demokratų valdybos sprendimas bus priimtas trečiadienį ir visų pirma bus priimtas dėl pačios koalicijos sutarties teksto. Po pasirašymo jau tuomet galės demokratai priimti sprendimą dėl asmenybių, kurias deleguoja į tas pareigas“, – žurnalistams antradienį sakė L. Savickas.
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