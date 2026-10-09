Žiniasklaida: buvęs Marijampolės meras su savivaldybės darbuotojais vyko į mokymus užsienyje

Šią informaciją portalui patvirtino Marijampolės savivaldybės atstovė spaudai Neringa Tumelienė, kartu pažymėjusi, kad kelių dienų mokymuose dalyvavęs P. Isoda juos apmokėjo savomis lėšomis.
„Tuose pačiuose mokymuose dalyvavo ir buvęs savivaldybės meras Povilas Isoda. Savivaldybės administracija mokėjo už 21 darbuotojo dalyvavimą, tačiau už P. Isodos dalyvavimą savivaldybės lėšomis mokėta nebuvo“, – „Delfi“ nurodė N. Tumelienė.
Pats buvęs meras taip pat teigė su savo dalyvavimu susijusias išlaidas padengęs asmeniškai bei pateikė portalui 535 eurų sąskaitą faktūrą ir banko pavedimo kopiją.
„Pasikeitus aplinkybėms ir man jau nebedirbant savivaldybėje, mokymų organizatoriai turėjo laisvų vietų, todėl nusprendžiau dalyvauti savo lėšomis – pats sumokėjau organizatoriams už mokymus ir kitas su mano dalyvavimu susijusias išlaidas“, – komentare raštu „Delfi“ nurodė P. Isoda.
Šių metų liepą Apeliacinis teismas panaikino pirmos instancijos išteisinamąjį teismo sprendimą P. Isodos atžvilgiu ir pripažino politiką kaltu „čekiukų“ byloje.
P. Isodai skirta 10 tūkst. eurų bauda ir trejus metus uždrausta dirbti valstybės tarnyboje.
Apeliacinio teismo nuosprendis įsigaliojo iš karto, todėl Vyriausioji rinkimų komisija nutraukė Marijampolės savivaldybės mero P. Isodos įgaliojimus anksčiau laiko. Laikinuoju savivaldybės meru paskirtas Valdas Tumelis.
Baudžiamosios bylos duomenimis, P. Isoda Marijampolės savivaldybės buhalterijai pateikdamas suklastotus dokumentus – 26 vienetus tarybos nario išlaidų suvestinių ir 11 vienetų tarybos nario išlaidų ataskaitų – apgaule įgijo 2 479 eurus savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų.
Kaip skelbė teisėsauga, P. Isoda į išlaidų ataskaitas įtraukė tikrovės neatitinkančius duomenis apie nepatirtas telefono ryšio, interneto ryšio, transporto išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
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