Vos per Marytės plauką į Seimą patekusi lig šiol opozicinė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) įgijo šansą tapti valdančiąja – sekmadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nutarė juos rinktis naujais koalicijos partneriais.
Šios galimybės „valstiečiai“ neatsisakys, jei taip galės realizuoti savo rinkimų programą, sekmadienio vakare interviu „Kauno dienai“ sakė LVŽS pirmininkas, Europos Parlamento (EP) narys Aurelijus Veryga.
Frakcijos nedraskys
– Kai kalbėjotės su socialdemokratų derybininkais dėl galimo dalyvavimo koalicijoje, turėjote omeny LVŽS narius, kurių Seime vos šeši, ar visą jungtinę LVŽS ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakciją su trimis Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos nariais (LLRA-KŠS) ir dviem nepartiniais parlamentarais Ignu Vėgėle ir Rimu Jonu Jankūnu?
– Turime galvoje visą frakciją, jos atstovai bus įtraukti į derybinę grupę. Nėra jokios logikos draskyti tą frakciją.
– Ar su LLRA-KŠS pirmininku diskutavote apie galimą dalyvavimą valdančiojoje koalicijoje?
– Taip, susitikome, aptarėme. Jis išreiškė norą, kad aš nueičiau susitikti, o paskui derinsimės.
– O su I. Vėgėle?
– Iki sekmadienio vakaro ne. Bet dar nebuvome priėję iki derybinės grupės lygmens.
Ne dešiniau, o kairiau?
– Jums tinka būti vienoje koalicijoje su „Nemuno aušra“?
– Ne mes renkamės, ne mes formuojame valdančiąją daugumą, tai yra socialdemokratų pasirinkimas. Kai turėsime balsų tai daryti, tada ir spręsime, ką kviesti, o šiandien pakviesti esame mes.
Einame ne dėl „Nemuno aušros“ ir ne dėl socialdemokratų. Einame dėl savo rinkėjų, savo rinkimų programos. Matysime, ar pavyks dėl jos sutarti. Jei pavyks, vadinasi, socialdemokratai ir „Nemuno aušra“ prisiims įsipareigojimą kartu įgyvendinti mūsų rinkimų programą, o mums svarbu tai padaryti.
– Nejaučiate graužaties dėl reputacinių dalykų? Juk jei sutarsite, dirbsite su kontroversiškai vertinama politine jėga.
– Žinoma, jaučiame, viską vertiname, matome ir suprantame. Tačiau ir socialdemokratai išgyvena didžiulę krizę, taip pat ir reputacinę, prieš tai konservatoriai tokias krizes išgyveno, pradedant Monika Navickiene ir kitais, tai kaip ir neliktų kam formuoti valdančiąją daugumą.
Suprantame tas rizikas ir suprantame, kad jas reikia valdyti. Jei kyla reputacinių krizių, politikai turi atsakingai elgtis, trauktis iš politikos. Tikimės, kad taip ir bus, gal tos pamokos jau išmoktos.
– LVŽS pasirinko dešinesnę kryptį, šiemet prisijungė prie Europos konservatorių ir reformuotojų partijos, o dabar ketinate eiti į kairesnę koaliciją. Ar esate nuoseklūs?
– Jei pavyks, mes ir pabandysime trupučiuką atnešti balanso, kad valdančioji dauguma per daug nenuvažiuotų į kairę, nes yra tokių rizikų. Bandysime atnešti savo siūlymų, kurie leistų ją įstatyti labiau į centro poziciją.
– Tačiau šiemet kovą, išrinktas LVŽS pirmininku, kalbėjote, kad gal ir su konservatoriais galėtumėte eiti į koaliciją, o dabar – su priešingu jiems poliumi.
– Viskas priklausys nuo derybų – ar mums pavyks susiderėti dėl LVŽS punktų, kurie mums ir tradicinei politinei dešinei svarbūs, – šeimos, kalbos klausimų. Keliame klausimų ir dėl mokestinių pakeitimų, nes mūsų požiūris su kairės nelabai sutampa. Derybos nebus lengvos. Bet pabandysime, nes nepabandę negalime žinoti, ar jos gali būti sėkmingos.
Postų – kiek demokratai
– Ar turite bent du tris punktus, kurių neįtraukus į Vyriausybės programą partijai būtų neprasminga dalyvauti valdančiojoje koalicijoje? Juk pabrėžiate, kad į ją eitumėte tik tuo atveju, jei turėtumėte galimybę realizuoti svarbius savo rinkimų programos punktus.
– Nesiimsiu užbėgti už akių derybinei grupei, bet vyksta kai kurių klausimų, pavyzdžiui, kai kurių mokestinių pakeitimų peržiūrėjimas, su kuriais mūsų kolegos Seime nesutiko ir balsavo prieš, arba su kuo mes sutinkame ir kas gerai surašyta, tačiau tai nebuvo padaryta, pavyzdžiui, regionų švietimo tinklo išsaugojimas, nesislapstymas už Seimo nario mandato. Diskutuojame su verslo bendruomene, išsigryninsime, kas yra kertiniai dalykai, kad Lietuvos konkurencingumas nepablogėtų, verslui tai svarbu. Mums labai svarbu, kad eiliniai žmonės nenukentėtų – sieksime šildymo lengvatų panaikinimo peržiūrėjimo, kad nenukentėtų tie, kas turi mažiausias pajamas.
Laukia postų dalybos: Seimo pirmininko, bent penkių ministrų, kai kurių Seimo komitetų pirmininkų.
Bus apie ką kalbėti, nes turime savo programą, su kuria atėjome į Seimą. Turėsime derėtis.
– Būtumėte mažiausias valdančiosios koalicijos partneris: socialdemokratai Seime turi 52, „Nemuno aušra“ – devyniolika, Jūsų frakcija – vos vienuolika mandatų. „Vardan Lietuvos“ turėjo penkiolika ir jiems buvo skirti Seimo pirmininko ir du ministrų portfeliai. Kiek postų tikitės?
– Dar nekalbėjome apie kon-krečius skaičius, bet yra pasvarstymų, kad logika turėtų būti tokia: vienam iš koalicijos partnerių išėjus, ateinantiems turėtų būti panašios sąlygos, išskyrus Seimo pirmininko pareigas, kurios pagal mandatų skaičių ir nepriklausė, tai buvo labiau išimtinis susitarimas. Turėtų būti panaši proporcija, ką turėjo „Vardan Lietuvos“.
– Ar yra ministerijų, kurias primygtinai norėtumėte turėti savo kompetencijoje?
– Mums labai svarbios trys sritys – gynyba ir saugumas, demografija ir regionai. Daug demografijos klausimų susiję su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, tačiau suprantame, kad ji ir socialdemokratams labai svarbi. Žiūrėsime, kurios iš ministerijų labiau susijusios su tomis sritimis, kur galime padaryti didžiausią pokytį, didžiausią įtaką, ir tai bus derybų klausimas.
– O Žemės ūkio ministerija?
– Žemės ūkis irgi labai svarbus. Tačiau stebime ir matome, kad žemės ūkio bendruomenė patenkinta ministru, rašo raštus, skelbia nuomones, kad jis nesikeistų. Reikia žiūrėti į visumą, ne tik į tai, kas svarbu būtų mums, bet ir kaip lig šiol viskas vyko.
– Jei LVŽS tektų ministro postas, kuris Jums atrodytų labai svarbus, ar svarstytumėte galimybę pasitraukti iš EP ir jį užimti pats?
– Tikrai ne, kol kas tokių svarstymų nebuvo, manau, kad ir be manęs yra kolegų, kurie turi kompetencijų ir galėtų tai padaryti.
– Džiaugiatės, kad Jūsų partija, tikėtina, taps valdančiąja?
– Dar neaišku, ar taip bus. Gerai, kad išsakytas pasitikėjimas mumis, bet dabar laukia antras etapas – derybos. Manau, jos bus nelengvos.
Visi nori įgyvendinti savo programą. Gerai, jei gali tai padaryti. Politikai dėl to ir eina į valdančiąją koaliciją, postus, nes visi nori tai padaryti dėl savo rinkėjų, kuriems atstovauja. Laikas gan greitai parodys, ar mums tai pavyks.
– Tai kokie artimiausi žingsniai?
– Dabar LVŽS valdybos darbas suformuoti derybinę grupę, tada susidėliosime savo prioritetus ir lauksime kvietimo deryboms. Pažiūrėsime, ką pavyks susiderėti, ir tai svarstysime LVŽS taryboje, kurioje ir balsuosime, dalyvauti valdančiojoje koalicijoje ar ne, tenkina sąlygos ar ne.
Koalicija – nauja, klaida – sena
Pirminis socialdemokratų planas tik pakeisti koalicinėje sutartyje vieną – Gintauto Palucko – pavardę žlugo, kaip ir siūlymai iš valdžios išmesti prastos reputacijos „Nemuno aušrą“. Partneris pasikeitė, tačiau ne tas.
Koalicija bus mažesnė
„Galima kalbėti apie vertybes, švaresnį, naujesnį lapą arba kalbėti matematiškai“, – prasidėjus pokalbiams dėl naujos valdančiosios koalicijos, alternatyvas įvardijo Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) laikinasis pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Sekmadienio vakarą partijos tarybos balsavime paaiškėjo, kad pasirinkta aritmetika: LSDP naująją koaliciją formuoti kviečia dabartinius partnerius „Nemuno aušrą“, o vietoj Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ – iki šiol opozicijoje dirbusią Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS).
Aritmetika tokia: ankstesnėje koalicijoje socialdemokratai turėjo 52, „Nemuno aušra“ – devyniolika, „Vardan Lietuvos“ – penkiolika, tai yra iš viso 86 mandatus, o dabar su valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų frakcija, jungiančia vienuolika parlamentarų, turės keturiais mažiau – 82 iš 141 Seimo nario.
„Bet tai vis tiek didelė dauguma“, – džiaugiasi Seimo pirmininko pirmasis pavaduotojas socialdemokratas Juozas Olekas. Jis primena, kad ir Mišrios Seimo narių grupės nariai ne kartą įvairiais klausimais yra pabalsavę kaip ir valdantieji, tad ir iš jų galima tikėtis vieno kito papildomo balso.
Dauguma, tik mažesnė, 78-ių narių, galėjo susidaryti ir atsisakius reputacinių problemų turinčių „aušriečių“, likus su demokratais ir pakvietus „valstiečius“. Laikinasis LSDP pirmininkas M. Sinkevičius anksčiau tvirtino, kad nebūtų ėjęs į koaliciją su „aušriečiais“, kai kurie kiti socialdemokratai taip pat vadino tai klaida. Tačiau gavę šansą ją taisyti, tam nesiryžo.
Šįsyk, skirtingai nei iš karto po Seimo rinkimų, sąjungai su „valstiečiais“ neprieštaravo ir demokratai. Pasak jų lyderio Sauliaus Skvernelio, pasikeitus LVŽS pirmininkui atsisakyta ankstesnių verslo ir politikos sąsajų.
Iki praėjusios savaitės penktadienio vakaro LSDP skyriai turėjo pateikti savo nuomonę, su kuo jie nori į koaliciją. Pateiktos keturios alternatyvos: pirma – su ligšioliniais partneriais „aušriečiais“ ir demokratais, antra – „aušriečiais“ ir LVŽS, trečia – su demokratais ir LVŽS, ketvirta – su „aušriečiais“, demokratais ir LVŽS. Už koaliciją su „aušriečiais“ ir LVŽS balsavo net 47 iš 60 LSDP skyrių.
Tačiau po demokratų pareiškimo, kad jiems su „Nemuno aušra“ nebepakeliui, LSDP taryba sekmadienį rinkosi iš trijų variantų, jau be demokratų. Kaip ir skyrių balsavime, dauguma nori likti su „Nemuno aušra“, o demokratus pakeisti LVŽS.
Su LVŽS – daug bendro
Partijos vicepirmininkas J. Olekas sako balsavęs už tą variantą, kuris ir buvo priimtas. Į klausimą, ar jam „Nemuno aušra“ tinka į bendražygius, politikos veteranas „Kauno dienai“ atsakė taip: „Darbas, kurį darėme pastaruosius devynis mėnesius, parodė, kad su jais galima dirbti. Mums svarbu, kad galėtume įgyvendinti tuos darbus, kuriuos jau pradėjome, ir tesėtume pažadus, kuriuos davėme eidami į rinkimus.“
J. Olekas sako dabar dar kartą perskaitęs LVŽS programą ir, jo manymu, dauguma darbų sutampa arba artimi socialdemokratams, ypač regioninės politikos, švietimo srityse. „Kai kur turime skirtingą nuomonę, bet, jei įgyvendintume tai, kas sutampa, jau būtų daug ir būtų padaryta gerų darbų. Galima atliepti rinkėjų lūkesčius ir džiaugtis, kad ir vienų, ir kitų programa įgyvendinama. O nuomonės skiriasi ir būna daug ginčų net ir frakcijų viduje“, – sako J. Olekas.
LVŽS prie koalicijos prisidės šešiais savo partijos nariais, dar trimis LLRA-KŠS ir dviem nepartiniais parlamentarais.
Tiesa, socialdemokratai kviečia derėtis LVŽS, tačiau toje pačioje Seimo frakcijoje – ir trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos nariai, taip pat du nepartiniai parlamentarai – Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas, kandidatavę su LVŽS. „Valstiečių“ lyderio Aurelijaus Verygos teigimu, jei pavyks pasiekti susitarimą derybose su LSDP, į valdančiąją koaliciją jungtųsi visa frakcija.
I. Vėgėlė vakar „Kauno dienai“ sakė, kad kol kas pokalbiai frakcijos formate tik planuojami. „Aš nusiteikęs kalbėti dėl galimybės keisti Vyriausybės programą ir valdančiosios koalicijos sutartį. Jei pavyktų suderėti dėl tų programinių principų ir nuostatų, kurie svarbūs mano rinkėjams, tuomet nėra prasmės į koaliciją neiti. Tačiau jei to nepavyks padaryti, jokiais postais to nupirkti neįmanoma, nes ne dėl to atėjome į politiką“, – sakė I. Vėgėlė.
Pasak M. Sinkevičiaus, LSDP dar nenusprendė, ar koalicinę sutartį turėtų pasirašyti partijos, ar frakcijos.
Apetitas dėl postų
Žlugus minimalistiniam valdžios pasikeitimo scenarijui, laukia naujos postų dalybos.
LSDP jau pareiškė sieksianti ne tik premjero, bet ir Seimo pirmininko posto, kurį lig šiol turėjo nebebūsiančio koalicijoje partnerio „Vardan Lietuvos“ lyderis S. Skvernelis. Bet ir iki skyrybų jau buvo kalbama, kad šį postą iš demokratų, valdančiuosius kritikavusių ne ką mažiau nei opozicija, reiktų atimti, juo labiau kad pagal mandatų kvotą jį demokratai buvo gavę avansu.
Jau minimas ir potencialus kandidatas į Seimo pirmininko postą – dabartinis LSDP vicepirmininkas J. Olekas, buvęs ir tarp pretendentų į premjerus. „Aš manau, kad jis puikus kandidatas šioms pareigoms, bet dėl konkretaus asmens nesame apsisprendę“, – sekmadienį sakė M. Sinkevičius.
„Aušriečiai“ taip pat norėtų šio posto, o į būsimąją Vyriausybę pareiškė šiuokart pasirinksiantys visus naujus ir partinius ministrus. Tam po rinkimų formuojant Vyriausybę pasipriešino prezidentas Gitanas Nausėda, o praėjusią savaitę pakartojo savo pozicijos nekeisiąs. Anuomet jis aršiai kritikavo pasirinkimą priimti į koaliciją reputacinių problemų turinčią „Nemuno aušrą“, tačiau dabar į klausimus apie kartojamą klaidą atsakė, kad ne prezidentas buria koaliciją.
G. Nausėda interviu LRT užsiminė, kad būtų vertinga išsaugoti Vyriausybėje savo srities ekspertą energetikos ministrą Žygimantą Vaičiūną, deleguotą „Vardan Lietuvos“. Tačiau sekmadienį po LSDP tarybos laikinasis partijos pirmininkas M. Sinkevičius pareiškė, kad sunku įsivaizduoti, jog nebesančios koalicijos partijos deleguoti ministrai galėtų tęsti darbą. „Politinė sistema taip neveikia, net jei ministrai geri ekspertai“, – sakė jis.
Dėl kalbų apie „aušriečių“ išaugusį apetitą gauti daugiau ministerijų M. Sinkevičius sakė besitikintis, kad jis bus adekvatus turimų Seimo narių mandatų skaičiui. Paklaustas, ar postą galėtų gauti ir Remigijus Žemaitaitis, atsakė, kad jis jau turi postą – yra „Nemuno aušros“ frakcijos pirmininkas.
Vyriausybėje keisis ne tik „aušriečių“ ir demokratų ministrai – socialdemokratams reikės ne tik naujo vadovo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai į premjeres iškeltai Ingai Ruginienei pakeisti. Kažin ar Susisiekimo ministerijai toliau vadovauti tiktų Eugenijus Sabutis, kurį iš jo ankstesnės politinės veiklos atsivijo čekučių skandalas.
Be kita ko, prezidentui nutarus teikti I. Ruginienę į premjeres, jos nebegirdėti. Nors ji yra socialdemokratų derybinėje grupėje, tačiau akivaizdžiai čia pirmu smuiku groja LSDP laikinasis pirmininkas M. Sinkevičius, partijos senbuviai J. Olekas, europarlamentaras Vytenis Andriukaitis. Gal, kaip ir prognozuota, politikos debiutantei partijos senbuviai suburs valdančiąją koaliciją ir surinks ministrus, o dirbti teks jai? „I. Ruginienė turi gerus derybininkus, o dabar ir taip turi daug darbo“, – paaiškino J. Olekas.
Socialdemokratai tikisi dėl koalicijos sutarties sutarti iki ketvirtadienio.
