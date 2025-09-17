Žemaitaitis: gali būti ir tos pačios pavardės

„Gal netgi ir tos pačios (pavardės – BNS) gali būti pateiktos. Nežinau, ką (partijos – BNS) taryba priims. Gali būti ir Jablonskis, ir Poderskis, gali būti ir Artūras Skardžius („Nemuno aušros“ frakcijos Seime atstovas ir Audito komiteto pirmininkas – BNS) pateiktas, galėtų būti bet kuris kitas pateiktas partijos ir ne partijos narys. Ką partija nuspręs, taip ir bus“, – trečiadienį Žinių radijui teigė politikas.
Tiesa, R. Žemaitaitis teigė spėjantis, jog bet kurie abu partijos teikiami kandidatai bus atmesti.
Nepaisant pažado paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei, „Nemuno aušra“ antradienį nepateikė kandidatų į ministrus, tos pačios dienos vakarą R. Žemaitaitis kalbėjo apie galimą sprendimą trečiadienį, tačiau dabar parlamentaras kalba apie savaitės pabaigą.
„Tai gal penktadienį pavyks man suorganizuoti tarybą, nes tarybą reikia sušaukti visos Lietuvos. Gal pavyks ir anksčiau suorganizuoti partijos tarybą, ji priims sprendimą. Tada prezidentui, matyt, galbūt, kad pirmadienį bus pateiktos kandidatūros kitos“, – teigė „aušriečių“ pirmininkas.
Kaip rašė BNS, šalies vadovas P. Poderskio ir M. Jablonskio nepaskyrė, kaip teigė, nesulaukęs garantijos, kad viešojo intereso gynimas jiems bus svarbiausias.
G. Nausėda dėl to Ingos Ruginienės paprašė į Aplinkos ir Energetikos ministerijų vadovus pateikti naujus kandidatus.
Pasak I. Ruginienės, ministrai turi būti rasti greitai, nes rugsėjo 23-iąją Seime suplanuotas Vyriausybės programos tvirtinimas ir Ministrų kabineto priesaika.
Šiuo metu prezidentas yra paskyręs 12 iš 14 ministrų.
