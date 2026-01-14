Kaunas apie Žemaitaičio susitikimą su vengrų ministru: vieno politiko politinis šou

„Kaip mes negalime turėti dviejų Lietuvų, alternatyvios Lietuvos, taip mes negalime turėti ir dviejų užsienio reikalų ministrų. Tai šiuo atveju Seimo narys turi teisę susitikti su kitos ES, sakykime, valstybės atstovais, tačiau reikėtų bent jau pasiderinti tą susitikimą su Užsienio reikalų ministerija, su Užsienio reikalų komitetu, priimti vienodus sprendimus, matymus ir tada atlikti kažkokius veiksmus“, – antradienį LRT televizijai sakė Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovas.
„Šią dieną aš tai vertinu kaip vieno politiko tokį politinį šou, kuris nežinau, ar labai mums kaip valstybei padeda“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, pirmadienį „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis Vengrijoje susitiko su šios šalies užsienio reikalų ir prekybos ministru Peteriu Szijjartu.
ELTA primena, jog tai jau ne pirmasis R. Žemaitaičio susitikimas su P. Szijjartu. Pernai lapkritį politikas su ministru buvo susitikęs Lietuvoje. Tuomet parlamentaras teigė Vengrijos diplomatijos vadovui padėkojęs už jo šalies indėlį vykdant NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse bei aptaręs kitus, jo atžvilgiu, aktualius klausimus.
Tąkart susitikimas sulaukė nemažai kritikos.
P. Szijjarto ministro pareigas eina nuo 2014 m. ir yra vienas iš artimiausių Vengrijos premjero Viktoro Orbano komandos žmonių.
Naujausi komentarai