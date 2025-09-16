„Nemuno aušrai“ ir Ingai Ruginienei – prezidento perspėjimas

„Mano iškeltas reikalavimas nereiškia, kad aš nesusitiksiu su žmogumi, bet, kita vertus, niekas manęs negali įpareigoti ar ultimatumais, ar grasinimais, ar šantažais patvirtinti ministro, kurio gebėjimu dirbti aš nesu užtikrintas“, – antradienį žurnalistams Rūdninkų poligone sakė šalies vadovas.
„Tai yra jau mano atsakomybė ir čia, gerbiamieji, jums su tuo teks susitaikyti“, – pridūrė jis.
Paklaustas, ar tai reiškia, kad į ministrus gali būti paskirtas „Nemuno aušros“ narys, prezidentas teigė: „Tikrai noriu įvertinti žmogaus gebėjimus, praeitį, galbūt ir kai kurias klaidas, padarytas praeityje.“
G. Nausėda anksčiau ne kartą yra sakęs, kad ministrais neskirs „Nemuno aušros“ narių, nes šios partijos lyderis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus ir Holokausto neigimo, o dėl partijos finansavimo pradėtas atskiras ikiteisminis tyrimas.
Prezidentas pirmadienį atmetė „aušriečių“ į aplinkos ir energetikos ministrus siūlytas Povilo Poderskio ir Mindaugo Jablonskio kandidatūras, nes nebuvo tikras, kad viešojo intereso gynimas jiems bus svarbiausias.
Dėl šio sprendimo „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis pirmiausia pareiškė abejojantis, ar galioja koalicijos sutartis, tačiau vėliau atlyžo ir pažadėjo pateikti naujus kandidatus. Vis dėlto jis pabrėžė, kad tai bus partiniai žmonės.
„Kalbame apie Energetikos ministeriją, Aplinkos ministeriją ir tokios patirtys, kaip prekyba prabangiais automobiliais, kebabų franšizė tikrai nebus užskaitomi kaip tinkama profesinė patirtis ministro pareigoms“, – sakė šalies vadovas.
„Aš esu atviras, bet tikrai neleisiu tyčiotis iš valstybės“, – kalbėjo jis.
G. Nausėda ragino valdančiuosius labai gerai pagalvoti apie teikiamus kandidatus.
„Raginu taip pat ir premjerę nesivadovauti principu „kuo greičiau, tuo geriau“ ir tikrai kritiškai įvertinti kandidatūras, kurios yra siūlomos. Ir tada teikti kandidatūrą man“, – sakė šalies vadovas.
Šiuo metu prezidentas yra paskyręs 12 iš 14 ministrų, įskaitant ir „aušriečių“ deleguotą žemės ūkio ministrą Andrių Palionį.
