Žemaitaičio ir Broko pažinties detektyvas įgauna pagreitį

A. Brokas sakė, kad bandė savo pavardę pagūglinti ir pamatė tai, ko dar nebuvo matęs.
„Turbūt pirmą kartą mačiau tokį užrašą: įspėjame, matome labai didelį užklausų kiekį, todėl tikriname užklausų tikrumą ir informaciją pateiksime po kurio tai laiko. Užlaužėte internetą – patys kalti“, – šyptelėjo A. Brokas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Tuo metu „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis – vėl ture po Lietuvą, nes šiuo metu Seimo posėdžiai nevyksta.
Tuo metu socialiniuose tinkluose vyksta intensyvi vaizdo medžiagos analizė: A. Brokas ir R. Žemaitaitis užfiksuoti kartu dviejuose įrašuose. Viename – tarsi neformalioje aplinkoje, kitame – A. Brokas fotografuoja R. Žemaitaitį.
Iš to kyla klausimai: ar iš tikrųjų jie pažįstami? Ar A. Brokas – iš tiesų R. Žemaitaičio žmogus ministerijoje? O tai kultūrininkams būtų nepriimtina. Anot jų, A. Broką reikėtų „išbrokuoti“.
„Pažiūrėkite į mano pavardę. Niekada neteko ateiti į situacijas, kur nebūtų kokio nors broko“, – ironizavo A. Brokas.
„Pirmiausia pono Broko nepažįstu, nors išgirdau, kad, pasirodo, pažįstamas esu. Iš matymo, pasirodo, kad viename renginyje buvau“, – teigė R. Žemaitaitis.
A. Brokas taip pat tvirtina, kad šie du įrašai susiję.
„Tai yra tos pačios dienos renginys“, – patvirtino A. Brokas.
Iš kilimo, kėdžių, šviestuvų matyti, kad vieta ta pati. Bet išeitų, kad A. Brokas per renginį persirenginėjo.
„Kolega į savo reklamos agentūrą pakvietė padėti atlikti tam tikrus darbus ir renginio metu palinksminti svečius“, – aiškino A. Brokas.
Viceministras pasakoja, kad jam tenka fotografuoti įvairiuose renginiuose.
„Buvau nustebęs – man žadėjo modelius, o atvedė R. Žemaitaitį. Buvau tikrai labai nustebęs tokioje situacijoje. Niekada negalvojau, kad tai taps tokiu politiniu klausimu ir bus su manimi asocijuojama. Jeigu sąžiningai – nuo tos dienos Remigijaus nesu sutikęs“, – teigė A. Brokas.
„Bet jau dabar pas mus Lietuvoje yra taip – jeigu gatvėje pasisveikini, tai reiškia, pažįstamas esi“, – sakė R. Žemaitaitis.
Opozicija sako, kad tai netiesa.
„Tas išryškėjęs melas, kad jie nepažįstami, kad jie susitiko renginyje – ne renginy, o tos detalės lenda, kad jie turi ir darbinių ryšių“, – tvirtino Seimo narys Mindaugas Lingė.
Anot A. Broko, viceministro postą jis gavo per premjerės patarėją Tadą Vinokurą, o R. Žemaitaitis prie to neprisidėjo.
„Neprisidėjo. Prisidėjo pasitikėjimas, kurį gavau iš premjerės komandos“, – sakė A. Brokas.
„Ši istorija verčia klimpti ir premjerę. Ji sako, kad tai savanoris pasisiūlęs, o R. Žemaitaitis aiškina, kad ta pati viceministrų komanda turėjo dirbti ir su Ignotu. Tai reiškia – kažkuris iš jų meluoja“, – teigė M. Lingė.
Kultūros viceministrus paskyrė laikinai kultūros ministro pareigas einanti švietimo ministrė, bet ką paskyrė – nepažįsta.
„Komanda buvo derinta su premjere ir viskas. Asmeniškai nepažįstu“, – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
„Premjerė su kandidatais į viceministrus tikrai susitiko, tikrai nagrinėjo jų biografijas ir netikiu, kad kas nors ką nors įkišo ar pakišo. Manau, kad pati įvertino tuos žmones ir jų kompetenciją. Ar jis „Nemuno aušros“ žmogus, tokių žinių tikrai neturiu“, – teigė socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius.
Dar yra viceministro sąsajos su ritmologija.
„Ne, tikrai nesu jokių bandęs dalykų. Man tai yra svetima“, – patikino R. Žemaitaitis.
„Tikrai negirdėjau“, – sakė R. Popovienė.
„Neįsivaizduoju, kas tai yra. Reiks „ChatGPT“ paklausti“, – šyptelėjo M. Sinkevičius.
Ritmologija tiria ritmiškų procesų poveikį gyviems organizmams. Šį metodą sugalvojo Rusijos rašytoja. A. Brokas tikina, kad apie tai kūrė dokumentinį filmą.
„Pasakyčiau taip – tiriant tokio masto sociologinius reiškinius, privalai tą procesą pažinti iš esmės. O sociologinius reiškinius gali pažinti per žmonių pažinimą“, – kalbėjo A. Brokas.
Bet, sako, kad dabar neformaliems metodams jo darbe vietos nėra.
