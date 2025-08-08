„Yra kaip yra“: politikai įvertino Ruginienės gebėjimus valdyti

Vasarą Seime nedaug gyvų dvasių, o Seimo pirmininkas pasirodė tik dėl žurnalistų.
„Šortus palikau, persirengiau tik dėl jūsų“, – pareiškė Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis.
Tuo tarpu kitas koalicijos partneris pasirodė su šortais – „Nemuno aušros“ partijos lyderis Remigijus Žemaitaitis – kaitriojoje Ispanijoje.
„Žinai, kai išlipi iš vandens, kaip duoda, kaip su svarke praeina“, – tikino R. Žemaitaitis.
Mat koalicija netrukus turės naują premjerę.
„Tautoje yra toks pasakymas: tegul pabando. Tai tegul pabando“, – sakė S. Skvernelis.
Trečiadienį socialdemokratai išsirinko 44 metų Ingą Ruginienę. Anksčiau prezidentas ją, kaip kandidatę į socialinės apsaugos ir darbo ministres, pavadino: „Ponia gerovės valstybė“.
I. Ruginienė apibūdinama kaip tikinti tuo, ką daro, o tai, ką daro – daranti su dideliu užsidegimu. Taip pat ji yra komandos žmogus – tariasi, randa kompromisus.
„Pagrindinis kertinis elementas – kad tikrai matau komandinį darbą ir stiprų sąryšį tarp partijos, Vyriausybės ir Seimo“, – tikino socialdemokratų kandidatė į premjeres Inga Ruginienė.
Buvęs premjeras S. Skvernelis žino, kad šis postas reikalauja išmanymo, pasiryžimo ir drąsos.
„Tai pačios sunkiausios pareigybės. Manau, kad kandidatė, priimdama tokį iššūkį, visa tai įvertino. O dėl patirties – yra kaip yra. Visko gyvenime būna. Lengva pasakyti, kad kažko trūksta. O gal kaip tik bus sėkmės istorija – ko ir linkiu“, – teigė S. Skvernelis.
Tačiau opozicija mano, kad vienas svarbiausių valstybės postų nėra ta vieta, kur ateinama mokytis.
„Ji pilna pasitikėjimo, kad gali valdyti Lietuvą, kuo netikiu. Kaip senas biurokratas galiu pasakyti, man reikėjo bent penkių metų, kad Užsienio reikalų ministerijoje suprasčiau, kam reikia skambinti, o kam ne“, – teigė Seimo narys (TS-LKD) Žygimantas Pavilionis.
Tad klausiama, ar jos netampys už virvučių patyrę politikai.
Trečiadienį, paklausta apie koalicijos partnerius, I. Ruginienė savo nuomonės nedrįso pareikšti.
„Asmeninę nuomonę galėjau reikšti prieš pusvalandį arba antradienį, bet šiai dienai yra sutarimas tartis su mūsų partiečiais“, – sakė I. Ruginienė.
Kylančius klausimus girdi ir pati.
„Ar ji galės būti savarankiška? Ar priklausys nuo kitų? Man atrodo, kad tai – stereotipinis mąstymas, kai žmonės ateina iš aplinkos, kur viskas nuleista iš viršaus ir reikia paklusti įsakymams. Tada ir kyla tokie klausimai. Bet nesu tas žmogus“, – tvirtino ji.
Koalicijos sutartį reikės persirašyti, nes joje vis dar įrašyta Gintauto Palucko pavardė kaip premjero. Kas dar gali būti keičiama – kol kas neaišku.
„Kaip ir visa koalicija, postas yra klibantis“, – pastebėjo S. Skvernelis.
Seimo pirmininko sąlygos ir kritika socdemus jau erzina.
„Pasipešiojimas viešojoje erdvėje, įkandimas – tai neatneša nei pridėtinės vertės, nei saugumo, nei pagarbos jausmo“, – komentavo I. Ruginienė.
„Paskutinius 9 mėnesius ten buvo tik ultimatumai. Jeigu taip važiuosime toliau, panašu, kad nuvažiuosime iki mažumos Vyriausybės“, – sakė R. Žemaitaitis.
Ketvirtadienį S. Skvernelis jau be pretenzijų.
„Kaip sakė Mindaugas Sinkevičius – neduok Dieve – negeidžiame nei svetimo turto, nei ministerijų, nei moterų“, – šmaikštavo S. Skvernelis.
Anksčiau demokratai užsiminė, jog reikalaus, kad iš koalicijos būtų pašalinti „aušriečiai“, tačiau ketvirtadienį pretenzijų dėl koalicijos sutarties nebėra.
„Gali pradėti nuo balto popieriaus lapo, arba gali turėti paruoštuką ir žiūrėti į seną sutartį – ką reikia perkelti, ko ne“, – aiškino S. Skvernelis.
I. Ruginienė nekalba apie koalicijos keitimą – su „Nemuno aušra“ bei „Vardanlietuviais“. Sako, Lietuvai dabar reikia stabilumo.
„Turime koaliciją, turime veikiančią koalicijos sutartį – atsispirkime nuo to. Yra nesklandumų, nesutarimų – atsisėskime, aptarkime, įveikime juos“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Tačiau naujasis premjeras gali keisti ministrus.
„Nebijokite, viziją turiu, bet klausimas dar ankstyvas“, – tikino I. Ruginienė.
„Vardanlietuviai“ be Seimo pirmininko valdo dvi ministerijas – ekonomikos ir inovacijų bei energetikos.
„Ne, savo ministrų nekeistume“, – tikino S. Skvernelis.
„Aušriečiai“ turi tris ministerijas: aplinkos, teisingumo ir žemės ūkio. Visi trys ministrai – nepartiniai, kaip reikalavo prezidentas Gitanas Nausėda. Dabar R. Žemaitaitis kalba apie jų keitimą į partinius, o S. Skvernelis ir vėl be pretenzijų.
„Įrodėme, kad „Nemuno aušra“ dirba atsakingai ir laikosi savo duoto žodžio“, – teigė R. Žemaitaitis.
Kaip premjerė, I. Ruginienė žada laikytis įsipareigojimo gynybai skirti 5–6 proc. BVP bei Seime atnaujinti diskusijas dėl partnerystės.
„Ponia gerovės valstybė“ su gerovės valstybės architektu G. Nausėda susitiks penktadienį.
„Jis vertina šią kandidatūrą teigiamai“, – teigė laikinasis socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
