Ruginienė: jau net nesijaudinu

„Aš tiesiog jau dabar dėl to net ir nepergyvenu. Man atrodo, kad mums svarbiausia yra orientuotis į darbus ir aš nuo pirmos minutės ateidama į šitą poziciją tą ir sakiau. Programa, darbai – tai yra tas, dėl ko aš atėjau. Ne žaisti visokius užkulisinius žaidimus, bet dirbti“, – LRT radijui sakė ministrė pirmininkė.
Apie koalicijos griūtį M. Sinkevičius kalbėjo reaguodamas į „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio reiškiamas abejones kitų metų biudžeto palaikymo.
„Tas, kas yra bendramintis ir lygiai taip pat atėjo dėl darbų, kurie yra nukreipti į Lietuvos piliečių gerovę, tai eis kartu koją kojon su mumis. O tas, kas mano, kad kitokie dalykai yra svarbesni, na, matyt, bus nepakeliui su mumis“, – teigė I. Ruginienė.
R. Žemaitaitis savo ruožtu tvirtina, kad Seime pateiktas ne toks kitų metų biudžeto projektas, dėl kurio sutarė valdančiosios koalicijos partneriai, todėl jo gali ir nepalaikyti. Politiko nuomone, Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT), policija turėtų gauti didesnį finansavimą.
Jis yra sakęs, kad šioms reikmėms lėšų galima skirti iš gynybai numatytų asignavimų.
Premjerė tokių siūlymų sako nevertinsianti. Kita vertus, ji tvirtina, kad išlaidas krašto apsaugai suprantanti plačiau nei tik kariuomenės poreikių finansavimą.
„Nieko aš nevertinu ir aš manau, kad yra Lietuvoje daugybė politikų, kurie gali vertinti ir komentuoti šito politiko pasisakymus. O aš susikoncentravusi esu į darbus“, – sakė I. Ruginienė.
„Gynybą mes suprantame plačiąja prasme. Jeigu mes kalbame apie krašto apsaugą, tai ne tik kariuomenė, bet tai yra tas pats VSAT'as, pareigūnai ir kitos institucijos, kurios turi turėti parengtį atėjus dienai X. Ir mūsų strateginis planas susiveda į tai, kad kiekvienas Lietuvos pilietis turi būti pasirengęs tam sudėtingiausiam momentui“, – kalbėjo socialdemokratė.
BNS rašė, kad 2026 metų biudžete Vyriausybė krašto apsaugai numatė skirti 5,38 proc. BVP, arba 4,8 mlrd. eurų. Tai didžiausias įsipareigojimas gynybai Lietuvos istorijoje.
Vis tik opozicija baiminasi, kad šios lėšos gali būti naudojamos ne tik kariuomenės poreikiams tenkinti, o tai kelia grėsmę laiku išvystyti diviziją.
