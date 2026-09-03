Vyriausybė žada nustebinti: kas laukia šeimų?

„Bus man pristatytas visas šeimos paketas. Ministrė informavo, kad jis yra ambicingas, tad tikiuosi nenusivilti“, – kalbėjo premjeras Mindaugas Sinkevičius.
Susitikimas įvyko, tačiau po jo konkrečių naujienų visuomenei taip ir nepateikta.
„Mes norime jus nustebinti, tad palikime tą netikėtumo efektą. Norime sulaužyti mitus, kad dirbame tam, kad dirbtume“, – sakė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė.
Teigiama, jog rengiant vadinamąjį šeimos paketą skubama nebus.
„Pamatysite, kad bus ir kritikos, bus ir pagyrų. Norime įsitikinti, kad tai, ką pasiūlysime ir ką parodysime, bus įvertinta ir pagrįsta skaičiavimais“, – aiškino I. Ruginienė.
Anot politikės, viena pagrindinių priežasčių, šiuo metu trukdančių žmonėms ryžtis susilaukti vaikų, yra nesaugumo jausmas.
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Tiesa, gatvėje žurnalistų kalbinti gyventojai situaciją vertina skirtingai.
„Paprasčiausiai jaunimas tingi, tad niekas nepadės čia – nei didžiuliai pinigai, nei kažkas. Mes gerai gyvename, todėl kam apsikrauti vaikais?“ – svarstė moteris.
Kita pašnekovė atkreipė dėmesį ir į finansinius sunkumus.
„Jį aprūpinti nuo gimimo yra nepaprasta. Norint vaiką turėti, reikia turėti nuosavą būstą. Dabar išsinuomoti būstą yra labai brangu“, – tikino vilnietė.
Premjeras dar prieš susitikimą buvo užsiminęs, ko tikisi iš būsimo šeimos paketo.
„Gausesnis finansavimas šeimoms, pradedant ne tik norintiems susilaukti vaikų, bet būstas pirmas, įvairios paskatos, pradinukų maitinimas. Visas paketas bus akcentas, manau, kad ne tik 2027 metų, bet ir likusios kadencijos“, – kalbėjo M. Sinkevičius.
„Neįsivaizduoju, kodėl žmonės nenori turėti vaikų, nes man tai toks neįsivaizduojamas dalykas. Atrodo, vaikai yra toks privalomas dalykas. Gal ne tai, kad nenori, bet gal jie vėliau nori turėti tų vaikų“, – teigė pašnekovė.
Kiek vadinamojo šeimos paketo dar reikės laukti, kol kas neaišku. Tiesa, žadama, kad prie jo turės prisidėti visa Vyriausybė.
„Tai yra visos Vyriausybės reikalas, o ne vienos ministerijos ar dviejų. Tiek ir Švietimo ministerija turbūt turi minčių, kaip galėtų prisidėti, tiek ir Sveikatos bei visos kitos“, – sakė I. Ruginienė.
Dalis lengvatų šeimoms jau taikomos. Tarp jų – didesnė parama vaikų susilaukusiems, tačiau pakankamo darbo stažo neturintiems žmonėms, pavyzdžiui, studentams. Parama taip pat numatyta šeimoms, kuriose vieno iš tėvų nėra arba iš jo nepavyksta išieškoti alimentų.
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