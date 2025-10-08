Vyriausybė stiprina kontrolę: tvirtins ir jau dirbančių su slapta informacija tikrinimo tvarką

Dabar įstatyme Vyriausybė įgaliota tvirtinti tikrinimo, leidimo suteikimo tvarką į darbą ar susipažinimą su įslaptinta informaciją tik pretenduojantiems asmenims.
Pagal pakeitimus, Vyriausybė taip pat galėtų nustatyti detalių įslaptinamos informacijos sąrašų rengimo tvarką ir su didelėmis grėsmėmis tokios informacijos saugumui susijusių pareigybių sąrašų sudarymo kriterijus.
Šiuo metu šios funkcijos pavestos Paslapčių apsaugos koordinavimo komisijai, kurios nuostatus tvirtina ministrų kabinetas.
Trečiadienį posėdžiavusi Vyriausybė pakeitimams pritarė bendru sutarimu, įstatymo projektas toliau bus teikiamas Seimui.
KAM taip pat siūlo atsisakyti pažymos, kuri patvirtina apsaugos reikalavimų atitiktį darbui su „Riboto naudojimo“ žymos informacija, paliekant asmenų tikrinimą galimybei dirbti su tokia informacija.
Be to, siūloma atsisakyti „perteklinio reikalavimo“ paslapčių subjektui inventorizuoti archyvinę įslaptintą informaciją, tikslinti valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos kategorijų sąrašus.
Jie papildomi informacija, susijusia rezervo žvalgybos pareigūnais, Lietuvos kariuomenės specialiosios paskirties padalinių struktūra, atrankos, mokymo ir veiklos metodais.
Pataisomis paslapčių subjektui be kita ko numatoma galimybė rinkti tam reikalingus duomenis ir suteikti leidimą su slapta informacija dirbti kolegialių darinių – komisijų, darbo grupių, tarybų, komitetų, kolegijų – nariams, subjekto pakviestiems ekspertams.
Pakeitimais taip pat nustatoma įslaptintų sandorių sudarymo tvarka Lietuvoje paskelbus mobilizaciją arba įvedus karo padėtį, sudarant galimybę sudaryti sandorį su tiekėju, neturinčiu patikimumo pažymėjimo, leidimo dirbti su įslaptinta informacija, išskyrus su žyma „Visiškai slaptai“.
Be to, nustatoma, kad Lietuvos šaulių sąjungai taikomos įslaptintos informacijos apsaugą KAM pavaldžiose įstaigose reguliuojančios nuostatos.
Šiomis Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo pataisomis, anot KAM, siekiama „užtikrinti efektyvesnę įslaptintos informacijos apsaugą, šalinti perteklinį reguliavimą ir mažinti administracinę naštą subjektams“.
Pataisų svarstyme parlamente įgaliota dalyvauti krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė, o jai negalint – viceministrai.
Kaip pažymi KAM, projektas suderintas su Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba, Šaulių sąjunga, Paslapčių apsaugos koordinavimo komisija, Vidaus reikalų ministerija, patikslintas pagal Teisingumo ministerijos ir Valstybės saugumo departamento pastabas.
„Kritinių nesuderintų pastabų nėra“, – teigiama pataisų vertinimo pažymoje.
