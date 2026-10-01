VRK: Regionų partija šiurkščiai pažeidė įstatymą

Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
Komisija pripažino, kad Regionų partija šiurkščiai pažeidė Politinių organizacijų įstatymą, kai valstybės biudžeto asignavimus panaudojo ne pagal paskirtį.
Nuspręsta, kad politinė organizacija neteisėtai panaudojo 34,2 tūkst. eurų biudžeto lėšų automobilio nuomos išlaidoms, nesusijusioms su partijos veikla, bei 10,7 tūkst. eurų – partijai nepriklausančio ir neišnuomoto automobilio degalams apmokėti.
Taip pat pažeidimu komisijos tyrėjai laiko 76,2 tūkst. eurų pavedimus V. Kamblevičiui, nepagrindžiant automobilio nuomos kainos ir mokant didesnį už rinkos kainą nuomos mokestį.
Nutarta, kad Regionų partija pažeidė Finansinės apskaitos įstatymą, kai 34,2 tūkst. eurų vertės ūkinių operacijų 2021 metų liepą ir nuo 2025 metų sausio iki 2026 metų liepos 23 dienos nepagrindė finansinės apskaitos dokumentais bei nepateikė nuomos kainą pagrindžiančių skaičiavimų.
VRK partijai rekomenduoja iš V. Kamblevičiaus išieškoti 76,2 tūkst. eurų už automobilio nuomą ir 10,7 tūkst. eurų už automobilio degalų išlaidas, iš viso – 86,9 tūkst. eurų.
Komisija taip pat įpareigojo partijos pirmininką užtikrinti, kad ateityje būtų renkami finansinių operacijų sumas ir nuomojamų automobilių naudojimą partijos veiklai pagrindžiantys dokumentai.
Taip pat nuspręsta apie pažeidimus informuoti Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI), Specialiųjų tyrimų tarnybą ir Generalinę prokuratūrą.
Nuomojosi automobilį iš atsakingojo sekretoriaus
Tyrimą VRK pradėjo gavusi Valstybinės mokesčių inspekcijos persiųstą praėjusių metų gruodį gautą pranešimą apie galimus pažeidimus Regionų partijoje.
Tyrimas buvo pradėtas kovo mėnesį. Renkant ir tikslinant informaciją, VRK gavo daugiau susijusių pranešimų. Iš viso gauti septyni pranešimai ar informacijos papildymai iš trijų skirtingų pranešėjų.
Komisija nustatė, kad partija su atsakinguoju sekretoriumi V. Kamblevičiumi 2021 metų liepą sudarė automobilio nuomos sutartį, pagal kurią V. Kamblevičius už 950 eurų per mėnesį išnuomavo 2009 metų automobilį „BMW X5“.
Sutartį pasirašė tuometinis partijos pirmininkas Jonas Pinskus ir V. Kamblevičius.
2023-ųjų rugsėjį nuomos sutartis pakeista, mėnesinis nuomos mokestis padidintas iki 1,5 tūkst. eurų.
VRK tyrėjai nustatė, kad Regionų partija nepateikė V. Kamblevičiui priklausančio dyzelinio automobilio „BMW X5“ nuomos kainą ir kitas išlaidas politinės jėgos reikmėms pagrindžiančių dokumentų už daugiau nei pusantrų metų.
Iš dalies pagrįstomis išlaidomis už šio automobilio nuomą, degalus ir gyventojų pajamų mokestį (GPM), anot tyrimo pažymos, laikytini 59,8 tūkst. eurų.
Šios išlaidos grindžiamos tik partijos komisijai pateiktomis bendrovės „Viada LT“ sąskaitomis faktūromis, apimančiomis laikotarpį nuo 2021 metų rugpjūčio iki 2025 metų pradžios.
Nuomojosi vieną automobilį, naudojo du
Nustatyta, kad minėtu laikotarpiu buvo mokama už skirtingų rūšių degalus – dyzeliną ir benziną.
Partija buvo pasirašiusi sutartį su „Viada LT“, jai buvo išduota tik viena degalų kortelė, kuria naudojosi tik V. Kamblevičius.
Partija be „BMW X5“ kitų automobilių nesinuomavo ir neturėjo kitų jai priklausančių transporto priemonių.
Pasak pažymos, tiriamu laikotarpiu, kai „BMW X5“ nuomotas partijai, V. Kamblevičius naudojosi taip pat jam priklausančiu automobiliu – benzininiu „Hyundai Santa Fe“.
Šis automobilis, tyrėjų duomenimis, „nebuvo partijos nuomojamas ar jos nuosavybė, jo naudojimas partijos veikloje nebuvo įformintas ir nėra pateikta dokumentų (...), kad automobilis faktiškai naudotas partijos, o ne asmeninėms V. Kamblevičiaus reikmėms“.
„Dar daugiau, partija nepateikė jokių dokumentų ir objektyvių duomenų, kurie pagrįstų, kad automobilis „Hyundai Santa Fe“, dėl kurio nuomos nebuvo sudaryta sutartis, buvo skirtas ir naudojamas Regionų partijos veikloje“, – teigiama pažymoje.
Šiam automobiliui, tyrėjų žiniomis, partija iš valstybės biudžeto apmokėjo 10,7 tūkst. eurų degalų išlaidų, kurios, be kita ko, 1,8 karto viršijo „BMW X5“ dyzelino išlaidas.
Partija nurodė, kad „Hyundai Santa Fe“ buvo naudojamas kaip pakaitinis, kai „BMW X5“ būdavo remontuojamas.
Jau vykdant tyrimą, šių metų liepą Regionų partija sudarė naują sutartį su V. Kamblevičiumi, kuria numatyta iš politiko už 155 eurus per mėnesį nuomotis „Hyundai Santa Fe“, o „BMW X5“ nurodomas kaip pakaitinis automobilis.
VRK tyrėjai pažymoje išskyrė tris esminius klausimų keliančius epizodus – „BMW X5“ nuomos kainą, išlaidų „Hyundai Santa Fe“ pagrįstumą ir „BMW X5“ naudojimo partijos veiklai pagrįstumą.
Partija nepateikė jokių dokumentų, kaip buvo apskaičiuota automobilio nuomos kaina, ar tai padaryta skaidriai ir ar tai atitinka rinkos kainas.
Taip pat automobilio naudojimui partijos veikloje pagrįsti nuomos sutarties neužtenka, reikia pateikti ir papildomus dokumentus ir įrodymus, kurių partija VRK nedavė.
„Nieko neslėpėme, viskas švaru“
Komisijos posėdyje kalbėjęs partijai atstovaujantis advokatas Erikas Čerškus teigė, kad šiuo metu objektyvaus ir teisėto sprendimo VRK priimti negali, nes šios situacijos aplinkybes aiškinasi ir Valstybinė mokesčių inspekcija.
Jis teigė, kad VMI tiria, kad tai galėjo būti ne nuomos, o darbo santykiai.
VMI paragino partiją patikslinti deklaracijas dėl automobilio nuomos ir visas išmokas už automobilio nuomą pripažinti su darbo santykiais susijusiomis pajamomis.
Pasak E. Čerškaus, VRK ir VMI gali priimti itin skirtingus sprendimus, kai viena institucija V. Kamblevičiaus gautas lėšas įvardintų kaip automobilio nuomos mokestį, kita – kaip už darbo santykius gautas pajamas.
„Sprendimo priėmimas tiktai sukurtų teisinį neapibrėžtumą, keltų grėsmę tiek partijos, tiek Vytauto Kamblevičiaus teisėms ir teisėtiems interesams, kartu neatitiktų bendrojo administravimo subjektams keliamų veiklos principų“, – dėstė advokatas.
Regionų partijos atstovas Gitenis Pecukevičius teigė, kad pati politinė jėga atliko savo tyrimą, kuriame nustatė, kad biudžeto asignavimus, skirtus politinei veiklai, apskaitė teisėtai, VRK teikė visas reikalingas ataskaitas.
„Partijai VRK sprendimu nuo pusės iki dviejų metų, jei jūs šiandien tokį sprendimą priimsit (dėl šiurkštaus pažeidimo – BNS), bus politiškai veikimo valstybės mastu padaryta žala, nes mes negausime valstybės biudžeto asignavimų. Tai bus neteisinga ir neteisėta, ypač prieš rinkimus, taip žlugdant Lietuvos regionų partijos teisėtą veiklą“, – kalbėjo G. Pecukevičius.
„Nieko neslėpėme, viskas švaru, buvo duoti duomenys, ataskaitos“, – pridūrė jis.
Klausimas turėjo būti svarstomas rugsėjo viduryje, tačiau partijos prašymu jis buvo atidėtas.
Partijos atstovai prašė dar kartą klausimą atidėti, bet komisijos nariai vienbalsiai šį prašymą atmetė.
„Kalba yra apie valstybės biudžeto asignavimų panaudojimą, kurie turi būti naudojami skaidriai, pagal įstatymą ir atsakingai. Suprantu, kad nėra reikalavimo, kad nusipirkti kuo pigiau, pati partija sprendžia dėl savo reikmių. Bet atsiskaitymui už partijai skirtų valstybės lėšų naudojimą yra pakankamai aukšti reikalavimai“, – teigė VRK pirmininkė Lina Petronienė.
„Jeigu tai yra darbo užmokestis, tai ir turėtų būti mokama ir apskaitoma kaip darbo užmokestis, jeigu tai transporto išlaidos, tai turi būti pagrįsta, kodėl tokia nuomos kaina, naudojimas turi būti pagrįstas“, – sakė ji.
Sprendimas per 14 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.
Lietuvos regionų partija yra neparlamentinė politinė jėga. Per 2023 metais vykusius savivaldos rinkimus ji gavo 56 tarybų narių mandatus, o partijos kandidatė Živilė Pinskuvienė laimėjo Širvintų rajono merės postą. Dabar politikė partijai nepriklauso.
Pirmąjį šių metų pusmetį Lietuvos regionų partija gavo 88 tūkst. eurų valstybės dotacijos.
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