 VRK panaikino Ričardo Malinausko Druskininkų mero įgaliojimus

VRK panaikino Ričardo Malinausko Druskininkų mero įgaliojimus

2026-09-17 10:11
Dominykas Biržietis (BNS)

Apeliaciniam teismui patvirtinus Druskininkų mero Ričardo Malinausko kaltę korupcijos byloje, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) ketvirtadienį panaikino jo įgaliojimus anksčiau laiko.

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<span>VRK panaikino Ričardo Malinausko Druskininkų mero įgaliojimus</span>
VRK panaikino Ričardo Malinausko Druskininkų mero įgaliojimus / Asociatyvi E. Ovčarenkos / BNS nuotr.

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Tokį sprendimą VRK priėmė bendru sutarimu.

Kaip rašė BNS, kadangi iki eilinių tiesioginių merų rinkimų liko mažiau nei metai, naujas savivaldybės vadovas nebus renkamas, laikinai mero pareigas eis savivaldybės tarybos paskirtas jos narys.

Druskininkų savivaldybės taryba šiuo klausimu į posėdį planuoja rinktis rugsėjo 21 dieną.

R. Malinausko įgaliojimai panaikinti po to, kai Apeliacinis teismas pirmadienį paliko galioti Druskininkų merui skirtą apkaltinamąjį nuosprendį, pagal kurį eksteisėjų korupcijos byloje jam skirta 60 tūkst. eurų bauda.

Politikas pripažintas kaltu dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu ir neteisėto praturtėjimo.

Šis sprendimas įsiteisėjo iš karto, nors dar gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.

Šiame straipsnyje:
Ričardas Malinauskas
Meras
Druskininkai
įgaliojimai
VRK
korupcija

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