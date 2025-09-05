„Prezidentas pasitiki vidaus reikalų ministru kaip dalykišku, nedaugžodžiaujančiu. (...) Todėl atsakymas (dėl skyrimo – BNS) yra aiškus“, – žurnalistams po Gitano Nausėdos ir V. Kondratovičiaus susitikimo penktadienį sakė prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis.
Vladislavas Kondratovičius turi prezidento pasitikėjimą
2025-09-05 12:17
Kandidatas toliau vadovauti Vidaus reikalų ministerijai naujojoje Vyriausybėje Vladislavas Kondratovičius turi prezidento Gitano Nausėdos pasitikėjimą, penktadienį pranešė šalies vadovo patarėjas.
