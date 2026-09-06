Virginijus Sinkevičius: ši situacija nėra paprasta

„Tai nėra kažkokios varžybos, kur mes turėtume skubėti. Mes turime situaciją, kuri nėra paprasta, bet tai tikrai nėra dabartinio ministro ar dabartinės Vyriausybės nuopelnas“, – laidoje „ELTA savaitė“ teigė V. Sinkevičius.
„Užduotis normalizuoti santykius su Kinija iki lygmens kaip visų kitų Europos Sąjungos (ES) valstybių, ji nėra paprasta. Tai aš žinau, kad Užsienio reikalų ministerija (URM) deda pastangas, bet aš džiaugiuosi, kad jie tai daro diskretiškai. (...) Kitas dalykas, mes norime rezultato, kuris reiškia abipusę pagarbą“, – akcentavo jis.
Todėl, anot jo, ministro ateitis poste neturėtų būti nulemta jam iškelto tikslo normalizuoti santykius su Kinija iki Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai. V. Sinkevičiaus teigimu, net jei K. Budriui nepavyktų pasiekti konkretesnės pažangos šiuo klausimu, ministro keitimas nebūtų tinkamas sprendimas.
„Nemanau, kad dabar yra labai tinkamas metas keisti užsienio reikalų ministrą, kai mes artėjame prie pirmininkavimo ES – šiuo atveju naujam ministrui dar tikrai reikėtų laiko įsivažiuoti, susipažinti, užmegzti ryšį. Tai šiuo atveju, jeigu mes norime sėkmingo pirmininkavimo, o mes, kaip valstybė, tikrai norime, kad pirmininkavimas būtų sėkmingas, būtų įvertintas kitų ES valstybių, aš manau, kad mes turėtume nesimėtyti“, – pabrėžė V. Sinkevičius.
Tai nėra kažkokios varžybos, kur mes turėtume skubėti.
„Jeigu kažkas man pasakytų, kad staiga turime problemą dabartiniame ministre, ir jį pakeitus kitu asmeniu, staiga lyg pamojus stebuklinga lazdele viskas išsisprendžia, tada aš sakyčiau taip, turbūt toks keitimas turėtų prasmės. Bet aš, tiesą sakant, tokios galimybės nematau“, – akcentavo jis.
Anksčiau formuodamas Vyriausybę paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė negalintis patikinti, kad K. Budrys liks užsienio reikalų ministro pareigose. Tuomet jo likimas poste viešojoje erdvėje ir politikos kuluaruose buvo siejamas su Kinijos klausimu. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat yra teigęs, kad ministro ateitis poste priklausys nuo jo įdirbio normalizuojant santykius su Kinija ir įgyvendinant susitarimus su Taivanu.
Visgi šalies vadovo nuomone, ministrui iškeltas lūkestis pasiekti pažangą normalizuojant santykius su Kinija dar iki pirmininkavimo ES Tarybai yra realistiškas. Pozityviai savo galimybes vertina ir pats užsienio reikalų ministras K. Budrys.
Visgi konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, kad užsienio reikalų ministrui K. Budriui iškeltas uždavinys yra sunkiai įgyvendinamas dėl aiškiai nustatyto laiko apribojimo.
ELTA primena, kad 2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo – Pekinas laiko Taivaną Kinijos provincija, neturinčia teisės steigti atstovybių šalyse, su kuriomis Kinija palaiko oficialius ryšius. Dėl Lietuvos sprendimo Kinija šaliai pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas.
Dėl to 2022 m. vasarį Europos Komisija (EK) pateikė skundą Kinijai Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO) – ES teigė, kad šalis taiko diskriminacinę prekybos praktiką Lietuvos atžvilgiu, nes prekybos ribojimai, įvesti neva dėl higienos priežasčių, Lietuvos eksportą tais metais sumažino 80 proc.
Visgi pernai gruodį ES nusprendė atsiimti skundą iš PPO.
Tvyrant įtampai tarp Vilniaus ir Pekino, Kinijos užsienio reikalų ministerija taip pat oficialiai pažemino diplomatinių santykių su Lietuva lygį.
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