 Virginijus Sinkevičius: koalicinė sutartis baigta rengti, ministrų portfeliai paaiškės netrukus

Virginijus Sinkevičius: koalicinė sutartis baigta rengti, ministrų portfeliai paaiškės netrukus

2026-06-15 10:13
Augustas Stankevičius (BNS)

Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad trys politinės jėgos baigė derinti koalicinę sutartį, o ministerijų portfeliai turėtų galutinai paaiškėti pirmadienį vakare po pokalbio su socdemų vedliu Mindaugu Sinkevičiumi.

Virginijus Sinkevičius
Virginijus Sinkevičius / R. Riabovo/BNS nuotr.

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„Tekstas yra galutinis ir jį teiksime savo partijų valdymo organams patvirtinti“, – BNS pirmadienį ryte sakė Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ laikinasis pirmininkas.

Pasak jo, koalicinėje sutartyje kol kas nėra įrašyta, kas taps premjeru, tačiau V. Sinkevičius sako jau žinąs socdemų vedlio sprendimą.

„Aš paliksiu erdvės socialdemokratams, pačiam Mindaugui paskelbti tą galutinį sprendimą“, – teigė politikas.

Šį klausimą antradienį turėtų svarstyti Lietuvos socialdemokratų partijos taryba.

Paklaustas apie demokratams tenkančias ministerijas, V. Sinkevičius teigė, kad daugiau aiškumo bus pirmadienį vakare, kai šį klausimą jis aptars su socdemų pirmininku.

„Užtvirtinant, aš dar turėsiu paskutinį tokį pokalbį galutinį su Mindaugu“, – sakė jis.

Koalicinėse derybose anksčiau sutarta, kad demokratai galės vadovauti trims ministerijoms. Derybose yra minimi aplinkos, sveikatos, energetikos ir žemės ūkio portfeliai.

Šiame straipsnyje:
Virginijus Sinkevičius
koalicinė sutartis
portfeliai

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