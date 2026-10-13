 Vilniuje posėdžiaus Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija

Vilniuje posėdžiaus Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija

2026-10-13 07:15
Jūratė Skėrytė (BNS)

Parlamento rūmuose antradienį prasidės Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisijos rudens sesija.

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<span>Vilniuje posėdžiaus Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija</span>
Vilniuje posėdžiaus Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija / Asociatyvi R. Riabovo / BNS nuotr.

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Nuo politikos
iki kultūros

Iki ketvirtadienio truksiančiuose posėdžiuose planuojama aptarti gimimu įgytos Lietuvos pilietybės išsaugojimo teisinį reglamentavimą, Lietuvos demografines problemas ir demografijos politiką, Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai prioritetus, Lietuvai svarbaus nekilnojamojo kultūros paveldo užsienyje apsaugą.

Taip pat bus kalbama, kaip atpažinti propagandą ir informacinio karo priemones, kaip naudoti lietuvišką heraldiką – bendruomenių vėliavas. Atskiras posėdis numatytas ekonominio bendradarbiavimo su diaspora bei užsienio investicijų pritraukimo į Lietuvą klausimui, pranešė Seimas.

Į komisijos posėdžius kviečiami Seimo nariai, Pasaulio lietuvių bendruomenės, įvairių institucijų ir įstaigų atstovai, mokslininkai, ekspertai ir visuomenė.

Nuolatinė Seimo ir PLB komisija įkurta 2007 metais. Paprastai ji posėdžiauja du kartus per metus.

Komisiją sudaro Pasaulio lietuvių bendruomenių atstovai ir Seimo nariai. Jai vadovauja du pirmininkai.

Šios kadencijos Seimas pirmininku buvo paskyręs „Nemuno aušros“ frakcijos narį Karolį Neimantą, tačiau vasarą „aušriečius“ pašalinus iš koalicijos, pareigas perėmė socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas. Iš PLB pusės pirmininko pareigas eina Rytų Europos ir Centrinės Azijos kraštų lietuvių bendruomenės atstovė Jolanta Naglė.

Komisijos tikslas – puoselėti Lietuvoje ir užsienio valstybėse gyvenančių lietuvių bendradarbiavimą, rūpintis abipuse pagalba ir parama, keistis mokslo, kultūros ir kita informacija, teikti pasiūlymus Seimui ir kitoms valstybinėms institucijoms.

Šiame straipsnyje:
Seimas
pasaulio lietuviai
posėdis
Vilnius

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