Viceministras: neplanuojame uždaryti sienos

2025-12-01 10:48
Evelina Paškovskytė (BNS)

Dėl kontrabandinių balionų grėsmės praėjusią savaitę tris kartus laikinai uždarius Vilniaus oro uostą vidaus reikalų viceministras Vaidotas Jakštas sako, kad kol kas neplanuojama vėl uždaryti sieną su Baltarusija.

„Svarstoma tokia idėja (uždaryti sieną – BNS) visuomet yra. Kol kas tikrai neplanuojame uždaryti sienos, nes, matyt, tai būtų labiau kaip diplomatinio poveikio priemonė nesprendžianti iš esmės problemos“, – pirmadienį spaudos konferencijoje Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje sakė V. Jakštas.

„Reikia ieškoti kitų priemonių, kurios padėtų šituo atveju rezultatą pasiekti, bet niekada neatmetame visų galimybių“, – pridūrė jis.

Anot viceministro, pirmadienį vyks Vidaus reikalų, Krašto apsaugos ir Susisiekimo ministerijų atstovai susitikimas.

V. Jakštas sako, kad atsakomybės sugriežtinimas už kontrabandą turėtų veiksmingai išspręsti tokių balionų problemą. Be to, jungtinė ministerijos ir muitinės pareigūnų grupė perima dalį krovinių.

„Turėdami sistemą, kuri leistų grėsmę užkardyti, mes ilgam laikui išspręstume problemą. Trumpam laikotarpiui mes naudojam savo dabar turimus išteklius“, – teigė viceministras.

Pasak jo, per 11 valandų, kai iš sekmadienio į pirmadienį buvo uždarytas Vilniaus oro uostas, fiksuotos 57 balionų žymos, kurių dalis nebuvo vizualiai pastebėta, nes balionai kilo aukščiau debesų sluoksnio. Viceministro žiniomis, nukritusių krovinių praėjusią naktį nebuvo rasta.

Kontro \\..//
Čia tik durnius gali nesuvokti,kaip tie balionai laisvai skrieja,buvo nuotrauka jog URM'o ministeris su kontro'bandos šulais alutį vienoje kompanijose pliumpia,vafl'Inskui tai šiltą vietelę kainavo,kai paspausdino nuotrauką,kaip su daktarų gauja aliuką gurkšnojo.
0
0
Buvęs kriminali
Na kada pagaliau pradės kriminalinių kontrabandos šulų, turinčių galingą stogą tarp Lietuvos valdžiažmogų, gaudymą užuot bergždžiai pliurpent ir kaltinant Lukašenką? Visiems aišku kad balionų siuntimą į Lietuvą organizuoja Lietuvos kriminalinės struktūros. Užuot pasekę balionų skrydį, ką padaryti šiuolaikinėm priemonėm visiškai nesunku, surenka balionų turinį, nesusemdami, kaip latviai, atvykusių pasiiūmti užsakovų, taip būtų ardomas tinklas, bet tai nenaudinga atkatų ištroškusiems valdžiažmogam.
1
0
Po \\\.///
smerties bezdėti,pasirodo dar ne visi žino jog dalbaj..... sienas uždarė jau apie mėnesį.
2
0
Visi komentarai (3)

