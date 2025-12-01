Viceministras: neplanuojame uždaryti sienos

„Svarstoma tokia idėja (uždaryti sieną – BNS) visuomet yra. Kol kas tikrai neplanuojame uždaryti sienos, nes, matyt, tai būtų labiau kaip diplomatinio poveikio priemonė nesprendžianti iš esmės problemos“, – pirmadienį spaudos konferencijoje Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje sakė V. Jakštas.
„Reikia ieškoti kitų priemonių, kurios padėtų šituo atveju rezultatą pasiekti, bet niekada neatmetame visų galimybių“, – pridūrė jis.
Anot viceministro, pirmadienį vyks Vidaus reikalų, Krašto apsaugos ir Susisiekimo ministerijų atstovai susitikimas.
V. Jakštas sako, kad atsakomybės sugriežtinimas už kontrabandą turėtų veiksmingai išspręsti tokių balionų problemą. Be to, jungtinė ministerijos ir muitinės pareigūnų grupė perima dalį krovinių.
„Turėdami sistemą, kuri leistų grėsmę užkardyti, mes ilgam laikui išspręstume problemą. Trumpam laikotarpiui mes naudojam savo dabar turimus išteklius“, – teigė viceministras.
Pasak jo, per 11 valandų, kai iš sekmadienio į pirmadienį buvo uždarytas Vilniaus oro uostas, fiksuotos 57 balionų žymos, kurių dalis nebuvo vizualiai pastebėta, nes balionai kilo aukščiau debesų sluoksnio. Viceministro žiniomis, nukritusių krovinių praėjusią naktį nebuvo rasta.
