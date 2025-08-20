Veryga: tokio pasakymo iš socialdemokratų nesu nė karto girdėjęs

„Aš tokio pasakymo iš jų pačių nesu nė karto girdėjęs“, – trečiadienį prieš susitikimą žurnalistams teigė A. Veryga.
Jo žiniomis, Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) jau yra aptarę galimą prisijungimą prie koalicijos su pačiais Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovais.
Šios politinės jėgos atstovai trečiadienį į susitikimą neatvyko.
„Jie vakar nusprendė, kad pasitiki mumis kaip derybininkais, kaip frakcijos kolegomis, ir nusprendė, kad nebūtų gal mūsų labai daug žmonių. (...) Mes grįšime į frakcijos formatą ir pristatysime“, – sakė A. Veryga.
Šiuo metu bendroje frakcijoje Seime dirba šeši LVŽS atstovai, du kartu su partijos sąrašu į Seimą išrinkti, bet „valstiečiams“ nepriklausantys parlamentai – Ignas Vėgėlė ir Rimas Jonas Jankūnas – bei trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai.
Susitikimo išvakarėse A. Veryga BNS sakė, kad LVŽS į koaliciją eis arba su visa frakcija Seime, arba neis iš viso.
Kaip rašė BNS, iš pareigų pasitraukus eskpremjerui Gintautui Paluckui, socdemai pradėjo derybas dėl naujos koalicijos. Prie jos prisijungti kviečiama „Nemuno aušra“ ir „valstiečiai“. Dabartiniai partneriai Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ į koaliciją nebuvo pakviesti.
Į premjeres socialdemokratai teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.
