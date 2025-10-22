Veryga: norėčiau tikėti, kad neįsisuks tas ratas

„Objektyviai žiūrint, matyt, taip, neigti objektyvią realybę būtų labai sudėtinga“, – Žinių radijui trečiadienį sakė A. Veryga, paklaustas, ar tai reiškia, kad Seimas mažiau taikstosi su prezidento nuomone ir siūlymais.
„Kaip kolegos balsavo, sudėtinga pasakyti, gal ir kokia emocija suveikė, matant tam tikras įtampas, gilėjančias tarp Prezidentūros ir socialdemokratų“, – kalbėjo jis.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderio teigimu, prezidento ir valdančiųjų socialdemokratų santykiai nėra gerėjantys.
„Santykiai, matyt, ne gerėja, norėčiau tikėti, kad neįsisuks tas ratas, kaip buvo konservatorių Vyriausybėje, tai negerai valstybei, kai pereinama į skirtingų valdžių sektorių konfliktą, nes tai nėra naudinga valstybei, bet sutinku su kolegomis, kurie sako, kad kiekviena iš tų institucijų turi savo atsakomybės ribas ir jas reikia jausti“, – sakė politikas.
„Bandymas vienu atveju kažką siūlyti, daryti įtaką, o kitu atveju pasakyti, kad aš ne prie ko, suprask, čia kitų sprendimai, matyt, ir sukelia tam tikras įtampas“, – pridūrė jis.
Seimui antradienį nusprendus neskirti H. Šinkūno KT teisėju, prezidentas Gitanas Nausėda sako neatmetantis galimybės Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano kandidatūrą siūlyti darkart.
Už H. Šinkūno kandidatūrą per slaptą balsavimą buvo 53 parlamentarai, prieš balsavo 44, susilaikė 22 Seimo nariai. Tai reiškia, kad nepritarimą šalies vadovo teiktam kandidatui išreiškė ir dalis valdančiųjų.
„Prezidento teiktas kandidatas Seime nesulaukė jokių pastabų dėl savo kvalifikacijos ar patirties, todėl balsavimo rezultatas Seime vertintinas kaip bandymas atsiteisti už „čekučių“ veto“, – BNS nurodė Prezidentūra.
Kiek anksčiau antradienį prezidentas pareiškė apgailestaujantis valdančiųjų socialdemokratų apsisprendimu KT teisėju skirti partijos bičiulį Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininką Julių Sabatauską.
„Valstiečiai“ šiuo metu yra valdančiosios koalicijos nariai.
