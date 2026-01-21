Veryga: jie neša šlamštą ant Lietuvos

„Ne tai, kad nepritariu (rezoliucijai – BNS), esu tikrai įsiutęs. (...) Įsivaizduokite, mūsų pačių Lietuvoje išrinkti europarlamentarai, atvažiavę į Strasbūrą, dabar visą Europą, visus Europos Sąjungos parlamentarus bandys įtikinti, kad Lietuvoje yra grėsmė demokratijai, kad kažkas bando perimti nacionalinį transliuotoją“, – „Žinių radijui“ trečiadienį sakė europarlamentaras.
„Man žodžių trūksta, kai mūsų pačių žmonės savo rankomis dergia savo šalį ir į tai įvelia žmones, kurie neturi žalio supratimo, kas čia pas mus vyksta.(...) Man tiesą sakant baisu, kai pasaulis gyvena geopolitinėse ne audrose, o cunamiuose, kai čia mes turėtume susėdę galvoti, kaip čia mums elgtis, ką daryti, nes yra tikrai didžiuliai iššūkiai, tai mūsų parlamentarai neša va tokį šlamštą ant Lietuvos ir bandys jį pateikti kaip čia kažkokį didelį demokratijos gynimą“, – teigė jis.
Kaip praėjusią savaitę BNS sakė Europos liaudies partijos frakcijai priklausanti europarlamentarė Rasa Juknevičienė, trečiadienį vyksiančius debatus dėl LRT Strasbūre lydės ir rezoliucija.
Ji buvo viena iš šešių Lietuvos EP narių, kurie dukart kreipėsi į Europos Komisiją (EK), prašydami įvertinti įstatymo pataisas, kuriomis siūlyta palengvinti LRT vadovo atleidimo tvarką.
„Šitie veikėjai siūlo, kad EP balsuotų ir lieptų Komisijai Lietuvą vertinti ir taikyti procedūras, kurios yra susijusios su teisės viršenybės pažeidimais. O tai konkrečiai reikštų baudas Lietuvai, finansines baudas Lietuvai. Mūsų pačių europarlamentarai surašė va tokius tekstus, siūlys EP balsuoti, kad Lietuvai būtų taikomos baudos“, – kalbėjo A. Veryga.
BNS rašė, kad valdantieji socialdemokratai, „aušriečiai“ ir „valstiečiai“ siekia palengvinti LRT vadovo atleidimo tvarką. Jie siūlo, jog visuomeninio transliuotojo generalinis direktorius anksčiau laiko gali būti atleidžiamas už tai slaptai balsavus ne mažiau kaip septyniems tarybos nariams iš 12, jeigu nepatvirtinama metinė transliuotojo veiklos ataskaita arba jeigu jis netinkamai atlieka funkcijas.
Šiuo metu galiojančiame LRT įstatyme nustatyta, kad generalinis direktorius dėl nepasitikėjimo gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Pirmadienį į Seimą buvo atvykusi ir Venecijos komisijos delegacija, kuri aiškinosi galimą grėsmę žiniasklaidos laisvei.
Šiuo metu Seime dirba LRT valdyseną peržiūrinti darbo grupė. Pagal reglamentą, ji turės pateikti išvadas ir siūlymus. Tiesa, lieka neaišku, kokia forma jie bus pateikti.
Dėl grėsmės žodžio laisvei gruodį prie Seimo surengti keli protesto mitingai, juose dalyvavo daugiau kaip po 10 tūkst. žmonių.
