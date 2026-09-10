Vėgėlė ir Jankūnas susitiko su kinų diplomatais: mes atnešame žinią

„Mes atnešame žinią, kad vartai atidaryti“, – žurnalistams Seime sakė R. J. Jankūnas.
Jis tvirtino su Seimo kolega įsitikinęs, kad Kinijai dvišalių santykių su Lietuva klausimas yra svarbus.
„Mes neatstovavome nei Seimui, nei Vyriausybei, bet mes padėjome, mes stengėmės padėti Vyriausybei įvykdyti jos programos vieną iš kritinių užsienio politikos punktų (atkurti diplomatinį atstovavimą su Kinija – BNS)“, – kalbėjo Seimo narys.
„Esame tikri, kad tai yra labai svarbu Lietuvos nacionaliniam saugumui, ekonomikai ir dialogui su pasaulio galimybėmis. Kad ir kas ką bešnekėtų, kalbantis visada esame saugesni“, – pridūrė jis.
I. Vėgėlė pasakojo, kad su R. J. Jankūnu buvo priimti aukščiausiu lygiu penkių asmenų delegacijos, joje buvo Kinijos misijos ES vadovas Cai Runas (Cai Žunas) bei misijos patarėja, atstovė Lietuvai Fang Mei.
Pasak I. Vėgėlės, kinų priėmimas buvo „oficialaus dvišalio politinio kontakto protokolinio statuso“.
„Tai yra oficialus politinio dialogo vizitas ir priėmimas. Tai nebuvo nei derybinis, nei techninis susitikimas“, – sakė parlamentaras.
Susitikimą I. Vėgėlė vadino labai vertingu. Pasak politiko, jis truko dvi valandas.
Politikai teigė, jog neviešins pokalbio turinio, o perduos jį aukščiausiems Lietuvos užsienio politiką įgyvendinantiems pareigūnams, kad derybos su Kinija pajudėtų į priekį.
„Žinau, kad padarėme tą žingsnį, kurio reikėjo, kad dialogas prasidėtų“, – kalbėjo R. J. Jankūnas.
I. Vėgėlė ir R. J. Jankūnas priklauso laikinajai Seimo narių grupei „Už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą iki ES valstybių narių lygmens“.
Iš pradžių jie norėjo, kad pusė išvykos į Briuselį išlaidų būtų padengta iš komandiruotėms skirto finansavimo, kita pusė – iš parlamentinių lėšų, tačiau Seimo valdyba tokiai komandiruotei nepritarė.
Nepaisant to, I. Vėgėlė nurodė, jog į Briuselį išvyko savo lėšomis.
Seime šešių parlamentarų grupė, siekianti aiškintis ir šalinti priežastis, trukdančias atkurti diplomatinius santykius su Kinija, įkurta praėjusių metų gruodį.
Tuomet teigta, jog šios tikslas – siekti, kad Lietuvos ir Kinijos diplomatiniai santykiai būtų atkuriami iki tokio lygio, kokį šiuo metu palaiko dauguma ES valstybių narių.
Kiek anksčiau premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad ne visos parlamentarų iniciatyvos kartais gali pagelbėti Vilniui atkuriant santykius su Pekinu.
Tuo metu Prezidentūra antradienį teigė, jog su Kinijos atstovais susitinkantys Seimo nariai neatstovauja Lietuvos pozicijai.
Kaip skelbė BNS, valdantieji ir patys aktyviai kalba apie santykių su Kinija normalizavimą iki tokio diplomatinio atstovavimo lygio, kokį turi kitos ES valstybės, tokį tikslą yra įrašę į Vyriausybės programą, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų.
Valstybių dvišaliai santykiai pašlijo 2021 metais, kai Lietuva leido Taivanui šalyje atidaryti taivaniečių atstovybę.
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