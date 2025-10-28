 Ukrainoje viešintis Juozas Olekas su Volodymyru Zelenskiu aptarė sankcijas Rusijai, eurointegraciją

Ukrainoje viešintis Juozas Olekas su Volodymyru Zelenskiu aptarė sankcijas Rusijai, eurointegraciją

2025-10-28 23:31
BNS inf.

Ukrainoje viešintis Seimo pirmininkas Juozas Olekas su šios šalies prezidentu Volodymyru Zelenskiu aptarė galimybes imtis bendros ginklų gamybos, eurointegraciją bei poreikį stiprinti sankcijas Rusijai.

Juozas Olekas
Juozas Olekas / R. Riabovo/BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

„Aptarėme PURL ir SAFE iniciatyvų įgyvendinimą, bendros ginklų gamybos galimybes ir Ukrainos integraciją į Europą“, – feisbuke antradienį rašė Ukrainos vadovas.

„Taip pat kalbėjome apie poreikį sustiprinti sankcijų spaudimą Rusijai ir parengti 20-ąjį ES sankcijų paketą. Reikalingi nauji apribojimai bankų sektoriui, šešėliniam laivynui ir Rusijos propagandistams“, – teigė jis.

BNS skelbė, kad praėjusią savaitę ES paskelbė 19-ąjį sankcijų paketą Rusijai dėl karo Ukrainoje.

Pagal naujas ES priemones 27 šalių blokas vienais metais paankstino suskystintųjų gamtinių dujų importo iš Rusijos draudimą iki 2027 metų pradžios.

Be to, į „juodąjį“ sąrašą buvo įtraukta dar daugiau nei 100 tanklaivių iš vadinamojo šešėlinio laivyno, kurį sudaro senstantys naftos tanklaiviai, ir įvesta šnipinėjimu įtariamų Rusijos diplomatų kelionių kontrolė.

Vizito metu J. Olekas taip pat susitiko su Ukrainos gynybos ministru Denysu Šmyhaliu bei Aukščiausiosios Rados pirmininku Ruslanu Stefančiuku.

Tai pirmasis parlamento vadovo vizitas Ukrainoje nuo paskyrimo į šias pareigas.

Kaip rašė BNS, rugsėjį pirmuoju vizitu J. Olekas lankėsi Latvijoje, kur dalyvavo Baltų vienybės dienos minėjimo renginiuose.

Šiame straipsnyje:
Juozas Olekas
Volodymyras Zelenskis
Ukraina
sankcijos Rusijai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų