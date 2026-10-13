„Ukrainai reikalingas naujas prezidentas“: į Trumpo žodžius sureagavo Lietuvos politikai

Seimo URK vadovaujantis socialdemokratas Remigijus Motuzas JAV prezidento pareiškimą dėl rinkimų Ukrainoje pavadino emociniu bei vertino tai kaip bandymą didinti politinį spaudimą Volodymyrui Zelenskiui.
„Aš manau, tai yra tiesiog politinis D. Trumpo spaudimas V. Zelenskiui, maždaug „jeigu nesitarsime, jeigu nepaklusite, tai Ukraina gali išsirinkti naują prezidentą.“ Manau, kad D. Trumpas puikiai supranta, kad jis neturi jokios įtakos, kad rinkimus organizuoja pati Ukraina“, – Eltai teigė R. Motuzas.
Jis taip pat neatmetė, jog tokia retorika yra susijusi su JAV artėjančiais vidurio kadencijos rinkimais.
„Manau, kad D. Trumpą šiek tiek erzina ir ta situacija, kad jis neįvykdė rinkėjams duoto pažado užbaigti karą. Matėme, kad pirmas pažadas buvo užbaigti per 30 dienų, o dabar jis supranta, kad jis to karo negali baigti už tai, kad Ukraina nesutinka su tais reikalavimais, kuriuos kelia Rusija“, – sakė socialdemokratas.
„Visiškai absurdiškas pareiškimas“
Panašios pozicijos laikėsi ir opoziciniams konservatoriams priklausantis URK pirmininko pavaduotojas Žygimantas Pavilionis. Politikas sukritikavo JAV lyderio retoriką teigdamas, kad tai – „visiškai absurdiškas ir net ne demokratiškas pareiškimas“.
„Kaip D. Trumpas gali pasakyti, ką ukrainiečiai rinktųsi? Atsiprašau, čia ne kokia Rusijos imperija, kuri nurodo, kas bus tavo gubernatorius“, – Eltai sakė Seimo URK pirmininko pavaduotojas.
Jis taip pat teigė manąs, jog tokia „Rusijos įkvėpta retorika“ yra D. Trumpo rinkiminės kampanijos dalis bei „duoklė kažkokiems įtakingiems asmenims“.
„Mes turime išgelbėti mūsų sąjungininkus amerikiečius nuo patyčių ir spąstų, kuriuos rusai jiems spendžia, prikalbėję melus apie ukrainiečius, apie mus. Supraskime, jeigu jie sugebės apgauti D. Trumpą dėl Ukrainos, tai mes esame labai netoli – esame didžiausi Ukrainos rėmėjai“, – kalbėjo konservatorius.
ELTA primena, kad vidurio kadencijos rinkimai JAV vyks 2026 m. lapkričio 3 dieną.
JAV rinkėjai rinks visus Atstovų Rūmų narius ir trečdalį Senato. Apklausos rodo, kad demokratai veikiausiai perims Atstovų Rūmų kontrolę, tačiau kol kas neaišku, kuri partija kontroliuos Senatą. Šiuo metu D. Trumpo respublikonai turi daugumą abiejuose Kongreso rūmuose.
Abejoja, ar rinkimai karo sąlygomis būtų legitimūs
Anksčiau reaguodamas į D. Trumpo pasisakymus V. Zelenskis teigė, kad jo vadovaujama šalis galėtų surengti rinkimus, jei Rusija sutiktų su visiškomis paliaubomis 60 dienų.
Vis tik Ž. Pavilionis ir R. Motuzas tokią galimybę vertino skeptiškai.
„Rusija į tai atsakė smūgiais tą pačią naktį ir civilių, ir energetikos objektams“, – sakė Ž. Pavilionis.
„Kaip tu gali surengti rinkimus, kai tau Konstitucija draudžia? Kaip tu Konstituciją pakeisi? Kaip tu sugrąžinsi 10–15 milijonų ukrainiečių iš užsienio šalių? Kaip tu surengsi rinkimus okupuotose teritorijose?“ – piktinosi Seimo URK pirmininko pavaduotojas.
Savo ruožtu R. Motuzas antrino, jog Ukrainos parlamentui nusprendus organizuoti rinkimus, esminis klausimas kiltų dėl okupuotų teritorijų bei užsienyje šiuo metu gyvenančių ukrainiečių balsų apskaičiavimo.
„Dėl to, ar tie rinkimai būtų legitimūs, ar jie būtų teisėti, ar juos įmanoma suorganizuoti – teorijų daug, bet sprendimą turi teisę priimti pati Ukraina“, – nurodė Seimo URK pirmininkas.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę D. Trumpas pareiškė, kad Ukrainai reikia naujo prezidento, kuris sutiktų užbaigti karą.
Tuo metu V. Zelenskis teigė, kad Ukraina yra pasirengusi paliauboms, net ir taikomoms vien energetikos infrastruktūrai, jei Rusija su tuo sutiktų. Vis dėlto, anot jo, šią savaitę agresoriaus surengtos intensyvios atakos rodo, kad Maskva nejaučia tikro spaudimo užbaigti karą.
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