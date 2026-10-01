 Tyrimas: įtakingiausio politiko titulą išlaikė Nausėda, sąraše – Avulis, Grunskienė, Alekna

Tyrimas: įtakingiausio politiko titulą išlaikė Nausėda, sąraše – Avulis, Grunskienė, Alekna

2026-10-01 21:14
ELTOS inf.

Kasmetiniuose naujienų portalo „Delfi“ apdovanojimuose įtakingiausiu 2026-ųjų politiku išrinktas prezidentas Gitanas Nausėda, įtakingiausiu verslo atstovu tapo statybų bendrovės „Hanner“ vadovas Arvydas Avulis, įtakingiausia valstybės tarnautoja – generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Tyrimas: įtakingiausio politiko titulą išlaikė Nausėda, sąraše – Avulis, Grunskienė, Alekna</span>
Tyrimas: įtakingiausio politiko titulą išlaikė Nausėda, sąraše – Avulis, Grunskienė, Alekna / Asociatyvi P. Peleckio / BNS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Įtakingiausiu visuomenininku išrinktas Andrius Tapinas, žiniasklaidos atstovu – Edmundas Jakilaitis, pramogų pasaulio atstovu – Arūnas Valinskas, įtakingiausiu sportininku – Mykolas Alekna.

Specialus „Delfi“ apdovanojimas už atsakingą lyderystę skirtas Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovui Vilmantui Vitkauskui.

Apdovanojimai įteikti žmonėms, kurie visuomenės ir elito vertinimu išrinkti įtakingiausiais Lietuvoje.

Sudarant šiuos reitingus remiamasi skirtingais tyrimais – visuomenės nuomonę aiškinasi tyrimų agentūra „Spinter“, elito atstovų – žurnalas „Reitingai“.

Nuo 2025-ųjų pirmą kartą skelbiamas ir apibendrintas reitingas, sudarytas pagal specialiai sukurtą metodiką.

Tradiciškai skelbiami įtakingiausiųjų sąrašai 7 grupėse: politikų, verslininkų ir ekonomistų, tarnautojų arba pareigūnų, visuomenininkų, žiniasklaidos, sporto bei pramogų pasaulio atstovų.

Šį tyrimą „Delfi“ organizuoja 12-ą kartą.

Šiame straipsnyje:
tyrimas
Gitanas Nausėda
andrius tapinas
Edmundas Jakilaitis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų