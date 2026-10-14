Teismas atsisakė priimti skundą dėl Gintauto Palucko

VRK tyrimą atliko po Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) kreipimosi.
Jame konservatoriai teigė, kad G. Paluckas anketoje pateikė žinomai neteisingą informaciją apie bausmės atlikimą, bei komisijos prašė nustatyti, ar tai laikytina šiurkščiu pažeidimu, kurį padarius Seimas galėtų spręsti dėl parlamentaro įgaliojimų nutrūkimo.
VRK rugsėjo pradžioje nutarė, jog nėra pakankamai teisinių ir faktinių duomenų konstatuoti, jog 2024 metų rugpjūtį, kai G. Paluckas kandidatavo į Seimo narius, jis nebuvo baigęs atlikti teismo paskirtos bausmės ar baudžiamojo poveikio priemonės, kaip tai suprantama pagal Rinkimų kodeksą.
Besikreipdama į Regionų administracinį teismą, TS-LKD frakcija teismo prašė panaikinti VRK sprendimą ir įpareigoti komisiją iš naujo išnagrinėti jos kreipimąsi bei priimti motyvuotą sprendimą.
Teismas trečiadienį išplatintame pranešime nurodė, kad ginčijamas VRK sprendimas nesukelia frakcijai teisinių pasekmių – juo nekeičiamos jos teisės ar pareigos, o viešąjį interesą administraciniame teisme gali ginti tik tie subjektai, kuriems tokią teisę aiškiai suteikia įstatymas, tačiau frakcija nenurodė tokio teisinio pagrindo.
Teismas taip pat pažymėjo, kad pagal Seimo statutą frakcijos statusas savaime nesuteikia juridinio asmens teisių ir teisės savarankiškai kreiptis į teismą.
Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka.
Naujausi komentarai