Švietimo ministrės atsakas prezidentui: tikrai nesijaučiu imituojanti darbo

„Tikrai gerbiu prezidento nuomonę, bet tikrai nesijaučiu imituojanti darbo, aš vykdau Vyriausybės programą“, – antradienį žurnalistams sakė ministrė.
Taip ji kalbėjo antradienį transliuotame „Žinių radijo“ interviu šalies vadovui pareiškus, kad jis norėtų paklausti švietimo ministrės, ar ji nori spręsti problemas, ar imituoti jų sprendimą.
Prezidentas akcentavo, jog jam nepriimtina „žiūrėti į švietimą kaip į degraduojančią sistemą“. Anot jo, neturėtų būti mažinamos pasiekimų kartelės.
Kaip skelbė BNS, praėjusią savaitę Seimas pritarė prezidento veto dėl reikalavimų dešimtos klasės moksleiviams pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nuspręsta, kad minimalus pasiekimų slenkstis – privalomas ketvertas – bus pradėtas taikyti nuo 2029-ųjų.
R. Popovienė pabrėžė, kad kartelės nėra mažinamos, kadangi tokie reikalavimai niekada nebuvo įsigalioję. Pasak jos, ministerijos sprendimai yra orientuojami į vaikų sėkmę.
„Noriu akcentuoti ir pabrėžti, kad kartelės tikrai nenuleidžiame. PUPP slenksčio niekada nebuvo“, – teigė ministrė.
„Mums, ministerijai, tikrai yra labai svarbūs akademiniai pasiekimai. Mes to ir siekiame, tačiau norime surasti sprendžiant pasiekimų patikrinimo klausimą, pačius geriausius sprendimus, kad tūkstančiai vaikų neliktų už borto ir neliktų tiktai su pradiniu išsilavinimu“, – kalbėjo politikė.
Šiuo metu PUPP yra privalomas visiems dešimtokams, tačiau jo rezultatai iki šiol neturėjo įtakos perkėlimui į aukštesnę klasę ar išsilavinimo pažymėjimo gavimui.
Priėmus prezidento veto, nuo 2029-ųjų rugsėjo moksleiviai, nepasiekę minimalaus keturių balų įvertinimo, pagrindinio išsilavinimo neįgis.
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