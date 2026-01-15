„Vestetti furniture“ atleidžia 15 darbuotojų

Iš viso įmonėje dirba 64 žmonės, rodo „Sodros“ duomenys.
Daugiau nei 30 metų veikianti įmonė tarnybai nurodė, kad darbuotojus atleidžia dėl veiklos restruktūrizavimo.
Daugiausiai darbo neteks metalo gamybos darbininkai (7) ir operatoriai (4).
2024 metais įmonės pajamos siekė 2,8 mln. eurų – 15,2 proc. mažiau nei 2023 metais (3,3 mln.), ji uždirbo 60 tūkst. grynojo pelno, arba 20 kartų mažiau (1,2 mln. eurų), rodo Registrų centrui pateikta įmonės ataskaita.
Įmonę valdo du fiziniai asmenys, rodo Registrų centro duomenys.
