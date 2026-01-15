Vilkauskas apie LRT sprendimą dėl Žemaitaičio: žurnalistinė laisvė yra ne privilegija

„LRT sprendimas nebekviesti konkrečios partijos pirmininko į LRT laidas (taip, LRT paskelbė pripažįstanti klaidą ir sprendimą atšaukė) sukėlė tikrą audrą. Niekuomet nepritariau populiatyviai ir provokatyviai Žemaitaičio retorikai „mes prieš juos“. Bet visgi: ar LRT, mokesčių mokėtojų išlaikomas nacionalinis transliuotojas, apskritai gali būti selektyvus? Turėti „kviečiamų-nekviečiamų“ asmenų ar temų „sąrašus“? Ar sprendimus dėl laidų temų, dalyvių, priima ne patys žurnalistai, o LRT administracija?“ – ketvirtadienio vakarą asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje rašė K. Vilkauskas.
„Jei taip – ar tai ne žurnalistinės laisvės ribojimas? Taip, žurnalistika nėra „patogi“ (o ypač mums, politikams). Bet žurnalistinė laisvė, kaip viena iš demokratijos atramų, yra ne privilegija žurnalistams. Tai visuomenės teisė žinoti“, – akcentavo jis.
Kaip skelbta, ketvirtadienį LRT pranešė apie sprendimą nekviesti „Nemuno aušros“ lyderio R. Žemaitaičio į tiesiogines laidas.
LRT teigimu, toks sprendimas priimtas, Seimo Etikos ir procedūrų komisijai konstatavus, kad R. Žemaitaitis savo ankstesniais prieš visuomeninį transliuotoją nukreiptais pasisakymais pažeidė Valstybės politikų elgesio kodekso nuostatas.
Atsižvelgiama ir į tai, kad Vilniaus apygardos teismas praėjusių metų gruodžio pradžioje politiką pripažino kaltu dėl neapykantos kurstymo ir Holokausto menkinimo.
LRT televizijos Naujienų tarnybos vadovė Inga Larionovaitė pabrėžia, kad tiesioginis eteris reikalauja atsakomybės ir pagarbos. Pasak jos, tai nėra įžeidinėjimams ar neapykantos retorikai reikštis skirta vieta.
Tiesa, kiek vėliau, pasipylus visuomenininkų bei žurnalistų kritikai minėtam žingsniui, ketvirtadienį sprendimą visuomeninis transliuotojas atšaukė. Anot LRT, sprendimas nekviesti „Nemuno aušros“ pirmininko į tiesiogines laidas buvo klaida.
LRT televizijos Naujienų tarnybos vadovės I. Larionovaitės teigimu, toks sprendimas priimtas skubotai, neįsiklausius į visuomeninio transliuotojo bendruomenės balsus.
