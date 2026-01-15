LRT pripažįsta klaidą dėl sprendimo nebekviesti Žemaitaičio į tiesioginį eterį

„Šis redaktorių priimtas sprendimas buvo skubotas, per mažai įsiklausius į LRT bendruomenės balsus. LRT dirba profesionalūs žurnalistai, kurie prisiima atsakomybę spręsdami, ką kviesti į laidas. Jie tai daro laikydamiesi aukščiausių žurnalistikos standartų, įsivertina įvairias aplinkybes, visuomenės interesą, kviečiamųjų asmenų kompetenciją ir reputaciją, todėl bandymas priimti sprendimus už juos buvo nereikalingas. Atsiprašome visuomenės už sukeltą painiavą, LRT žurnalistų už nepakankamą įsiklausymą“, – pranešime teigė LRT televizijos Naujienų tarnybos vadovė Inga Larionovaitė.
„Tačiau taip pat norime pabrėžti, kad neatsisakome anksčiau išsakytų argumentų dėl atsakomybės ir pagarbos tiesioginiame eteryje. Tiesioginis žiniasklaidos eteris – tai erdvė argumentams, o ne įžeidinėjimams ar neapykantos retorikai“, – sakė ji.
BNS rašė, kad LRT ketvirtadienio rytą skelbė, jog nebekvies R. Žemaitaičio į tiesiogines laidas ir tokią poziciją grindė Seimo Etikos ir procedūrų komisijos sprendimu, jog savo pasisakymais apie transliuotoją politikas pažeidė politikų elgesio kodeksą.
Pranešime transliuotojas pažymėjo, jog LRT užtikrina atvirą politinę diskusiją, tačiau kartu laikosi atsakingos redakcinės politikos ir rūpinasi, kad tiesioginio eterio aplinka būtų pagarbi, nediskriminuojanti ir nekurstytų neapykantos.
Tuo metu LRT tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas BNS teigė, kad toks sprendimas galimai neatitinka transliuotojo misijos užtikrinti nuomonių įvairovę.
Dalis LRT žurnalistų taip pat buvo viešai pareiškę, kad tokiam sprendimui nepritaria.
