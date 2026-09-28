Su EK vadove susitikęs Mindaugas Sinkevičius ragina stiprinti Bendrijos oro erdvės saugumą

„Mes esame atsakingi už ES ir NATO išorės sienos apsaugą ir vis dažniau juntame Rusijos sukelto karo Europoje padarinius. Esu įsitikinęs, kad oro gynybos stiprinimas dabar yra neatidėliotinas prioritetas. Sveikiname visas ligšiolines ES iniciatyvas ir siūlome toliau konsoliduoti Bendrijos pastangas vadovaujantis esminiu principu – saugus ES Rytų flango pasienis ir oro erdvė yra mūsų bendras reikalas“, – pranešime cituojamas M. Sinkevičius.
Taip jis kalbėjo Europai pastaraisiais metais susiduriant su Maskvos vykdoma hibridinių atakų kampanija, kuria ji siekia pakirsti pasitikėjimą parama Ukrainai.
M. Sinkevičius taip pat pakvietė EK vadovę Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu Vilniuje surengti aukšto lygio Europos saugumo ir atsparumo forumą, kuriame ypatingas dėmesys būtų skiriamas Rytų flango valstybių saugumo poreikiams ir jų užtikrinimui.
Kaip nurodė Vyriausybės kanceliarija, Lietuva siekia, kad Rytų flango valstybių saugumo ir gynybos poreikių užtikrinimui būtų skirtas tinkamas ir tvarus finansavimas, įskaitant 2028–2034 metų ES finansinį laikotarpį.
Premjeras pabrėžė, kad naujoje ES daugiametėje finansinėje programoje turi būti įvertinta pasikeitusi geopolitinė realybė ir ypatingi Bendrijos rytinio pasienio regionų poreikiai.
Anot M. Sinkevičiaus, Rytų flange esančioms valstybėms narėms turėtų būti numatytas papildomas finansavimas investicijoms į išorės sienos apsaugą ne tik nuo karinių ir hibridinių grėsmių, bet ir instrumentalizuotos neteisėtos migracijos.
Be to, Vyriausybės vadovas atkreipė dėmesį, kad tęsiant investicijas į saugumą svarbu pratęsti su gynybos išlaidomis susijusias fiskalines išimtis.
Lietuva taip pat siekia užtikrinti pakankamą Sanglaudos politikos ir bendros žemės ūkio politikos, stiprų strateginės infrastruktūros ir karinio mobilumo finansavimą.
Tarp strateginių projektų, kuriems būtinas tinkamas ES finansavimas, M. Sinkevičius išskyrė „Rail Baltica“ ir „Via Baltica“.
Premjeras pabrėžė būtinybę didinti bendrą ES paramą Ukrainai ir išlaikyti spaudimą Rusijai, išreiškė siekį Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metu pasiekti pažangą ES plėtros procesuose, ypatingą dėmesį skiriant Ukrainos ir Moldovos deryboms dėl narystės.
BNS rašė, kad antradienį M. Sinkevičius susitiks su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte (Marku Riute), Lietuvos nuolatinės atstovybės prie NATO darbuotojais.
Premjeras taip pat kalbėsis su Europos Parlamento (EP) pirmininke Roberta Metsola, EP Socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos pirmininke Iratxe Garcia Perez (Iračė Garsija Peres), EK nariais Valdžiu Dombrovskiu ir Andriumi Kubiliumi.
Lietuva ES Tarybai pirmininkaus nuo 2027 metų sausio 1-osios iki birželio 30-osios. Tai bus antras kartas, kai valstybei tenka ši pareiga.
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