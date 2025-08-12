Skvernelis: „Nemuno aušros“ buvimas koalicijoje mums yra didelė problema

„Pageidavimas yra vienas – mes įvardijome, kad „Nemuno aušros“ buvimas koalicijoje yra mums didelė problema“, – po derybinių grupių susitikimo žurnalistams sakė S. Skvernelis.
ELTA primena, kad pirmadienio rytą Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) būstinėje sostinės Barboros Radvilaitės gatvėje susitiko valdančiųjų socdemų ir „Nemuno aušros“ derybinių grupių nariai.
Tuo metu antradienį LSDP atstovai susitiko su Sauliaus Skvernelio vadovaujamais demokratais.
Laikinai socialdemokratams vadovaujantis Mindaugas Sinkevičius kol kas neatskleidžia, ar koalicijoje bus pokyčių. Visgi, pasak jo, susitikime „aušriečiai“ tikino, jog yra pasirengę tęsti darbą.
Liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę.
Kandidatė jau buvo susitikusi su prezidentu Gitanu Nausėda, šią savaitę planuojamas dar vienas politikų pokalbis. Jeigu kandidatūra šalies vadovui tiks, ji bus teikiama Seimui.
Savo ruožtu parlamentarai dėl naujojo premjero turės apsispręsti ne vėliau kaip per savaitę nuo jo pristatymo plenarinių posėdžių salėje. Dėl ministro pirmininko kandidatūros Seimas balsuoja atvirai – jai pritarti užtenka paprastos balsų daugumos.
Naujausi komentarai