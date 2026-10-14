Siūloma uždrausti daugkartines elektronines cigaretes

Jeigu abi pataisas Seimas priimtų, Lietuvoje nebūtų galima prekiauti bet kokiomis elektroninėmis cigaretėmis.
Parlamentaras siūlo Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatyme įtvirtinti draudimą parduoti e. cigaretes, kurios užpildomos iš pildomosios talpyklos ir rezervuaro, taip pat daugkartines su keičiamomis vienkartinėmis kapsulėmis.
Už pažeidimus įmonėms grėstų baudos nuo 1 448 iki 2 896 eurų.
Kaip teigia parlamentaras, siekiama riboti tas e. cigaretes, kurios dėl savo konstrukcijos sudaro galimybę jas naudoti ilgą laiką nuolat papildant skystį arba keičiant panaudotas kapsules naujomis.
„Elektroninės cigaretės, užpildomos iš pildomosios talpyklos ir rezervuaro, taip pat daugkartinės elektroninės cigaretės su keičiamomis vienkartinėmis kapsulėmis sudaro prielaidas tęstiniam ir pasikartojančiam naudojimui, kai pats įrenginys išlieka naudojamas neribotą laiką, o vartotojas tik papildo skystį arba pakeičia kapsulę“, – įregistruotame projekte nurodo K. Neimantas.
Jis BNS tvirtino nesiūlantis uždrausti vienkartinių e. cigarečių: „Mano (siūlymas – BNS) nesiūlo drausti vienkartinių, mano siūlo drausti daugkartines.“
Anot politiko, statistika rodo, kad didelė dalis ūmių apsinuodijimų, susijusių su e. cigaretėmis, kyla būtent dėl pildymo skysčio, o ne dėl vienkartinės cigaretės įrenginio.
„Ne vienas tyrimas atliktas, nuo kurių (elektroninių cigarečių – BNS) yra daugiausia apsinuodijimų ir mirčių. Būtent ne nuo vienkartinių šitų rūkomųjų priemonių, o nuo daugkartinių, nes neaišku, ką vaikai ir suaugę žmonės pila į tuos prietaisus ir ką traukia į save. O vienkartinės dažniausiai būna jau kažkaip vienaip ar kitaip sertifikuotos vienai ar kitai rinkai ir tu ten nepridėsi, neatimsi, kas ten yra viduje“, – BNS aiškino parlamentaras.
K. Neimanto teigimu, Europos Komisija yra nustačiusi keturias specifines užpildomų ir daugkartinių e. cigarečių rizikas: galima apsinuodyti prarijus nikotino turintį skystį, dėl sąlyčio su skysčiu galimi odos pažeidimai, kyla įvairios rizikos dėl skysčių maišymo namuose ir naudojant nepatikrintus skysčio bei įrenginio derinius arba modifikuojant įrenginį.
Ministras: vienkartinės – blogiau nei daugkartinės
Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis BNS teigė esantis už bet kokius ribojimus, kurie mažintų nikotino vartojimą.
„Kaip sveikatos apsaugos ministras negaliu pasisakyti už nikotino produktus, todėl bet kokie ribojimai, kurie mažintų nikotino vartojimą, yra sveiki mūsų visuomenei ir konkretiems žmonėms“, – BNS kalbėjo ministras.
Pasak jo, jeigu vienas produktas yra paliekamas, tarkime, vienkartinės e. cigaretės, kurios yra orientuotos į paauglius ir jaunimą, o uždraudžiamos daugkartinės, lieka neaiškūs įstatymo tikslai.
„Dėl to, sakyčiau, tas pasiūlymas (K. Neimanto – BNS) įneša tokią sumaištį – palieka vienkartines, kurios, mūsų vertinimu, iš tiesų yra žalingos, nes visų pirma pripratina jaunus žmones prie daugkartinių produktų, o antras dalykas yra ekologiškai labai žalingos. Kitos šalys yra uždraudusios vienkartines dėl net ne sveikatos apsaugos, ekologinių paskatų“, – tvirtino L. Kukuraitis.
Pasak jo, Vyriausybės priemonių plane įtrauktas draudimas dėl vienkartinių e. cigarečių draudimo bei daugkartinių cigarečių prekybos suvaržymų, susijusių su kvapais, skoniais, spalva.
Ministro teigimu, lieka griežtinti kontrolę: „Yra daug problemų, tai norime ir kontrolės sistemą keisti“.
Seimas rugsėjo 22-ąją pradėjo svarstyti beveik penkių dešimčių parlamentarų siūlymą nuo kitų metų sausio Lietuvoje uždrausti prekiauti vienkartinėmis e. cigaretėmis.
Šiuo metu Lietuvoje draudžiama pateikti rinkai e. cigaretes ir jų pildykles su skysčiu, jeigu jame yra vitaminų, kofeino, taurino, kitų stimuliuojamųjų junginių, pridėtinio kvapo ar skonio, cukraus, saldiklių.
Taip pat draudžiama parduoti oraliniam vartojimui skirtą, kramtomąjį, taip pat uostomąjį tabaką.
Nuo 2027 metų e. cigarečių skysčio akcizas didės, o nuo liepos jį reikės ženklinti banderolėmis.
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