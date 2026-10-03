 Siūloma, kad nuo 65 metų pasas ir asmens tapatybės kortelė galiotų neterminuotai

Siūloma, kad nuo 65 metų pasas ir asmens tapatybės kortelė galiotų neterminuotai

2026-10-03 08:21
Jadvyga Bieliavska (ELTA)

Siekiant sumažinti administracinę naštą ir finansines išlaidas vyresnio amžiaus gyventojams, Seimo narys demokratas Kęstutis Mažeika siūlo nuo 65 metų nustatyti neterminuotą asmens tapatybės kortelės bei paso galiojimą. 

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Siūloma, kad nuo 65 metų pasas ir asmens tapatybės kortelė galiotų neterminuotai</span>
Siūloma, kad nuo 65 metų pasas ir asmens tapatybės kortelė galiotų neterminuotai / J. Kalinsko / ELTOS nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

is  įregistravo tai numatančias Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisas.

Jei Seimas pritartų, asmens tapatybės kortelė ir pasas, išduoti piliečiui nuo 65 metų,  galiotų neterminuotai.

Pasak K. Mažeikos, priėmus įstatymo pakeitimus, vyresnio amžiaus žmonėms nebereikės periodiškai kreiptis dėl dokumentų keitimo, taip pat sumažės Migracijos departamento darbo krūvis bei dokumentų gamybos sąnaudos.

Šiuo metu nenumatytas atskiras neterminuotas asmens tapatybės dokumentų galiojimo terminas senjorams. Įstatymas reikalauja nuo 16 metų reguliariai kas 10  metų atnaujinti asmens tapatybės kortelę ir pasą. Nuo 70 metų asmens tapatybės kortelę reikia atnaujinti kas 30 metų.

„Susidaro kurioziška situacija, kai 100 ir daugiau metų sulaukę gyventojai turi vykti pasikeisti pasą arba asmens tapatybės kortelę. Praktika rodo, kad sulaukus vyresnio amžiaus veido bruožai ir biometriniai duomenys nusistovi ir iš esmės nebesikeičia, todėl reikalavimas kas dešimtmetį keisti asmens tapatybės dokumentus tampa pertekline administracine našta tiek patiems piliečiams, tiek valstybės institucijoms“, – dokumento aiškinamajame rašte sako K. Mažeika.  

Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos dėl asmens dokumentų įsigaliotų nuo kitų metų 2027 m. sausio 1 d.

Šiame straipsnyje:
asmens tapatybės kortelė
pasas
galiojimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai
Norvegijos kontaktai Norvegijos kontaktai

Daugiau naujienų