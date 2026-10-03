Siūloma, kad nuo 65 metų pasas ir asmens tapatybės kortelė galiotų neterminuotai

is įregistravo tai numatančias Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo pataisas.
Jei Seimas pritartų, asmens tapatybės kortelė ir pasas, išduoti piliečiui nuo 65 metų, galiotų neterminuotai.
Pasak K. Mažeikos, priėmus įstatymo pakeitimus, vyresnio amžiaus žmonėms nebereikės periodiškai kreiptis dėl dokumentų keitimo, taip pat sumažės Migracijos departamento darbo krūvis bei dokumentų gamybos sąnaudos.
Šiuo metu nenumatytas atskiras neterminuotas asmens tapatybės dokumentų galiojimo terminas senjorams. Įstatymas reikalauja nuo 16 metų reguliariai kas 10 metų atnaujinti asmens tapatybės kortelę ir pasą. Nuo 70 metų asmens tapatybės kortelę reikia atnaujinti kas 30 metų.
„Susidaro kurioziška situacija, kai 100 ir daugiau metų sulaukę gyventojai turi vykti pasikeisti pasą arba asmens tapatybės kortelę. Praktika rodo, kad sulaukus vyresnio amžiaus veido bruožai ir biometriniai duomenys nusistovi ir iš esmės nebesikeičia, todėl reikalavimas kas dešimtmetį keisti asmens tapatybės dokumentus tampa pertekline administracine našta tiek patiems piliečiams, tiek valstybės institucijoms“, – dokumento aiškinamajame rašte sako K. Mažeika.
Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos dėl asmens dokumentų įsigaliotų nuo kitų metų 2027 m. sausio 1 d.
Naujausi komentarai