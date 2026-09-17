Siūlo prevencines priemones kovai su triukšmadariais: aktualu nuomos paslaugoms, renginiams

Projektą parengusi Seimo narė demokratė Vilija Targamadzė siūlė įpareigoti tuos, kurie už atlygį ar neatlygintinai suteikia pastatą, patalpą, teritoriją ar jų dalį kitam asmeniui laikinai naudotis, imtis „triukšmo sukėlimo riziką atitinkančių pagrįstų ir proporcingų triukšmo prevencijos priemonių“.
Pasiūlytas reguliavimas paliestų, pavyzdžiui, trumpalaikio apgyvendinimo, patalpų nuomos, renginių organizavimo ir kitų susijusių paslaugų teikėjus.
„Projektu nesiekiama riboti trumpalaikio apgyvendinimo, nuomos ar kitų teisėtų objekto suteikimo laikinai naudotis veiklų. Siekiama nustatyti proporcingą triukšmo rizikos valdymo pareigą“, – sako iniciatyvos autorė.
Beje, patalpų savininkui nenustatoma pareiga garantuoti, kad jomis besinaudojantis kitas asmuo nepadarys triukšmo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo. Kaip numato įstatymo pataisos, kito asmens padarytas pažeidimas savaime nebūtų laikomas objektą suteikusio asmens prevencinės pareigos pažeidimu.
Projekto autorė sako, kad prevencinės priemonės būtų skirtingos, priklausomai nuo konkretaus objekto ir jo naudojimo aplinkybių.
„Prevencijos priemonėmis galėtų būti, pavyzdžiui, objekto naudojimosi taisyklių nustatymas, naudotojų informavimas apie triukšmo prevencijos reikalavimus, triukšmo riziką didinančios veiklos ribojimas naudojimosi sąlygose, reagavimo į pranešimus tvarkos nustatymas, naudotojų įspėjimas apie nustatytus pažeidimus ar atitinkamos techninės priemonės“, – sako V. Targamadzė.
Šis priemonių sąrašas, jos teigimu, nėra baigtinis.
„Įstatymo projekte sąmoningai nenustatomas vienodas privalomų priemonių sąrašas visiems objektams. Toks sąrašas neatitiktų reguliavimo proporcingumo principo, nes priemonės, kurios gali būti pagrįstos, pavyzdžiui, didesnės triukšmo rizikos renginių erdvėje, nebūtinai būtų pagrįstos individualaus būsto ar kito mažos rizikos objekto suteikimo laikinai naudotis atveju“, – dokumento aiškinamajame rašte sako parlamentarė.
Pasikartojančių pažeidimų atvejais ji siūlo nustatyti papildomą prevencijos mechanizmą.
Jeigu per 12 dvylika mėnesių dėl naudojimosi tuo pačiu konkrečiu laikinai suteiktu pastatu valstybės ir savivaldybių institucijos ne mažiau kaip 2 kartus nustatytų triukšmo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus, apie tai būtų informuojamas objekto savininkas.
Per 30 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo dienos jis turėtų įvertinti, ar taikomos triukšmo prevencijos priemonės yra pakankamos ir veiksmingos. Papildomų priemonių būtų privaloma imtis tik tada, jeigu atlikus vertinimą būtų nustatyta, kad taikomos priemonės yra nepakankamos.
„Šis terminas pasirinktas siekiant suteikti objekto savininkui pakankamai laiko įvertinti nustatytų pažeidimų aplinkybes, jau taikomų priemonių veiksmingumą ir, jeigu būtina, pasirinkti bei įgyvendinti papildomas pagrįstas ir proporcingas priemones“, – sako V. Targamadzė.
Siūloma, kad naujos įstatymo nuostatos įsigaliotų nuo kitų metų.
Projektą pateikimo stadijoje palaikė 48 Seimo nariai, 1 buvo prieš, 15 susilaikė. Įstatymo pataisas svarstys Seimo Sveikatos reikalų komitetas, o plenarinėje salėje jis vėl atsiras lapkričio 5 d.
Galiojantis Triukšmo valdymo įstatymas nustato triukšmo kontrolės pagrindus, tačiau nenustato specialaus prevencinio mechanizmo gyventojams, kurie suteikia kitiems asmenims laikinai naudotis savo pastatus, patalpas ar teritorijas.
Jadvyga Bieliavska (ELTA)
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