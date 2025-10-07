Sinkevičius abejoja, ar šią savaitę paaiškės kandidatas į kultūros ministrus

Socialdemokratas mano, kad šiuo klausimu derėtų neskubėti.
„Nežinau (galimo kandidato pavardės – ELTA), nes jos turbūt ir nėra pateiktos. Žiūrėkite, veiksmas yra koks: „Nemuno aušra“ teoriškai galėtų teikti premjerei Ruginienei pavardę. Mano žiniomis, niekas nėra pateikta, yra tam tikrų spekuliacijų“, – antradienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
„Nežinau, ar tas pateikimas yra realus net šią savaitę. Manau, kad tam tikrų diskusijų bus ir mūsų partijoje. Ir čia geriau nepaskubėti ir nepakartoti dublio du“, – nurodė jis.
Socialdemokratams vadovaujantis Jonavos meras neabejoja – dabar vertinant potencialų kandidatą į kultūros ministrus, tiek ministrė pirmininkė Inga Ruginienė, tiek prezidentas Gitanas Nausėda itin atidžiai vertins visas pretendento savybes.
„Girdime tą neramumą visuomenės sluoksniuose. Matome protestus. Tas negali būti ignoruojama ir, matyt, reikia vienaip ar kitaip reaguoti. Bet ką noriu patikinti, aš tiesiog manau, kad visi suprantame (...) – dabar naujajam, potencialiajam kultūros ministrui ar ministrei, kas juo bebūtų, kas jį beteiktų, bus labai didelis iššūkis“, – neabejojo jis.
„Ta selekcija kultūros ministro tiek iš premjerės pusės, tiek iš prezidento bus tokia rimčiausia“, – pažymėjo M. Sinkevičius.
Kaip skelbta, po pirmadienį vykusio koalicinės tarybos posėdžio „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis teigė, kad partija turi naują kandidatą į kultūros ministrus. Parlamentaras pretendento pavardės neatskleidė, tačiau pabrėžė, kad tai kultūros bendruomenei puikiai pažįstamas, „aušriečių“ partijai nepriklausantis žmogus.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas anksčiau tikino žinantis, kad jau žino, kas bus kandidatas į kultūros ministrus, tačiau M. Sinkevičius pripažino, kad nėra įsitikinęs, jog „Nemuno aušra“ iš tiesų turi kandidatą.
„Nesu tikras, (kad ta pavardė egzistuoja – ELTA)“, – teigė socdemų pirmininkas.
Premjerės Ingos Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas antradienį Eltai nurodė, kad kandidatas ministrei pirmininkei pristatytas dar nebuvo. Socialdemokratės Rasa Budbergytė ir Orinta Leiputė taip pat tikino, kad galimo kandidato pavardė pirmadienį koalicinei tarybai nebuvo pristatyta.
ELTA primena, kad sekmadienį įvairiuose Lietuvos miestuose bei miesteliuose vyko įspėjamoji streiko akcija „Tai gali būti paskutinis kartas“ – menininkų, muzikantų, muziejininkų, aktorių, atlikėjų, dailininkų bendruomenės atstovai reikalauja, kad Kultūros ministerija būtų atribota nuo R. Žemaitaičio vedamos „Nemuno aušros“.
Įspėjamasis streikas vyko nepaisant to, kad penktadienį iš pareigų atsistatydino „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžė, kad tai nesprendžia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros bendruomenę nuo „Nemuno aušros“.
Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.
