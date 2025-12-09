Seimo pirmininkas: bus parengtas naujas projektas dėl LRT vadovo atleidimo tvarkos

„Manau, kad reikia registruoti naują variantą, kuriame turėtume labai aiškiai daugumos sprendimą, slaptą sprendimą ir tam tikrus motyvus, kada galima tuos sprendimus priimti direktoriui atleisti“, – antradienį žurnalistams Seime sakė jis.
J. Oleko teigimu, „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pateiktas projektas, kuriam valdančiųjų balsais Seime pritarta po pateikimo, nebeturi daugumos palaikymo.
LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos keitimą Seimo pirmininkas grindė kitose valstybėse esančiu reguliavimu.
Jo teigimu, tik nedaugelyje šalių visuomeninio transliuotojo vadovui atleisti reikia kvalifikuotos, o ne paprastos balsų daugumos.
„Europinė tvarka, didžioji dalis yra būtent tokia, kokia bus pasiūlyta naujame variante, kuris bus užregistruotas ir pateiktas“, – aiškino politikas.
BNS rašė, kad Seimas pradėjo svarstyti LRT įstatymo pataisą, jog LRT vadovas galėtų būti atleidžiamas slaptu balsavimu jam pareiškus nepasitikėjimą, kai už tai balsuoja pusė LRT tarybos narių, tai yra šeši iš 12.
Vėliau pakeitimus inicijavęs „Nemuno aušros“ lyderis pripažino, kad svarstant pataisą parlamente reikės nustatyti septynių tarybos narių balsų kartelę generalinio direktoriaus atleidimui.
Šiuo metu galiojančiame įstatyme numatyta, kad visuomeninio transliuotojo vadovas dėl nepasitikėjimo gali būti atleidžiamas tik tuo atveju, jeigu taryba pareikštą nepasitikėjimą grindžia viešuoju interesu ir už tokį nepasitikėjimą balsuoja bent du trečdaliai jos narių – aštuoni iš 12.
Antradienį dėl siūlomų pataisų prie Seimo organizuojamas žurnalistų inicijuotas protestas. Jo organizatoriai politikų veiksmuose įžvelgia grėsmę žiniasklaidos laisvei, nes būtent nuo visuomeninio transliuotojo perėmimo prasideda spaudos laisvės ribojimai.
Anksčiau Seimas nusprendė trejiems metams įšaldyti LRT finansavimą. Numatoma, kad ateinančius trejus metus visuomeninio transliuotojo veiklai iš valstybės biudžeto bus skiriama apie 80 mln. eurų.
