Seime prisiekė Agnę Bilotaitę pakeitęs Kęstutis Masiulis

Pagal konservatorių sąrašą į parlamentą pateksiantis politikas anksčiau sakė labiausiai norintis dirbti Valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komitete.
K. Masiulis Seimo nariu nepertraukiamai dirbo nuo 2008 iki 2024 metų, o praėjusiuose rinkimuose opozicinių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų sąraše liko pirmas už brūkšnio.
Jis yra įgijęs teorinės fizikos daktaro laipsnį, dirbęs akademinį darbą Vilniaus ir Mykolo Romerio universitetuose, taip pat ėjęs Valstybės saugumo departamento generalinio direktoriaus patarėjo, Vyriausybės konsultanto ir premjero patarėjo pareigas.
2003–2005 metais K. Masiulis buvo Vilniaus vicemeras, partijai priklauso nuo 2003-iųjų.
Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos A. Bilotaitė pranešė praėjusią savaitę, nurodžiusi, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių.
Ji taip pat sakė neturinti informacijos apie galimus teisėsaugos veiksmus, vykdomus jos atžvilgiu. Taip buvusi politikė kalbėjo Seimo pirmininkui Juozui Olekui užsiminus apie turimą informaciją apie A. Bilotaitės pasitraukimą iš Seimo.
Kiek anksčiau konservatorė teigė, kad, nepaisant pasitraukimo iš aktyvios politikos, liks opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų nare. Politikė Seime nepertraukiamai dirbo nuo 2008 metų. 2024-aisiais į parlamentą ji išrinkta pagal partijos sąrašą.
Šią kadenciją A. Bilotaitė dirbo Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete bei Kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės komisijoje, buvo Laikinosios moterų parlamentinės grupės pirmininkė. 2020–2024 metais ji ėjo vidaus reikalų ministrės pareigas.
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