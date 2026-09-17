Seimas – per žingsnį nuo leidimo ekstremalių situacijų metu skubiai pasitelkti ES įmones

Parlamentas ketvirtadienį po svarstymo pritarė praėjusią savaitę pateiktoms ir skubos tvarka apsvarstytoms Energetikos ir lydinčiųjų įstatymų pataisoms.
Jos parengtos po rugpjūčio 22-ąją Lietuvą nusiaubusios audros, kai elektros tiekimas buvo sutrikęs beveik 270 tūkst. vartotojų.
Socialdemokratas Audrius Radvilavičius sakė, kad reikalinga tvarka, kaip kuo greičiau gauti būtiną pagalbą stichijų padariniams šalinti. Jo teigimu, Lietuvos įmonės taip pat gali tą daryti, tačiau jų trūksta.
„Turime kurti mechanizmus kitai stichijai ar nelaimei“, – Seimo posėdyje sakė politikas.
Tuo metu opozicinės „Nemuno aušros“ parlamentaras Aidas Gedvilas klausė, kodėl pataisos svarstomos skubiai nenumačius saugiklių, kad sąnaudos už užsienio įmonių samdymą negalėtų būti įskaičiuojamos į galutinį elektros tarifą.
„Užsienio įmonių patirti kaštai būtų automatiškai užkraunami ant elektros vartotojų pečių“, – posėdyje teigė pataisoms nepritaręs mišrios Seimo narių grupės narys Ignas Vėgėlė.
Jis teigė, kad Lietuvos įmonių paslaugos būtų pigesnės.
„Aušrietis“ Artūras Skardžius taip pat aiškino, jog pataisos turėtų būti apsvarstytos be skubos.
Pataisų iniciatorius, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narys Algirdas Butkevičius BNS yra teigęs, kad tokia praktika įprasta kitose ES šalyse ir leidžia greičiau atkurti elektros tiekimą vartotojams.
Kaip rašė BNS, jei pakeitimai bus priimti, „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) ar kiti operatoriai galės pasitelkti kitų ES šalių įmonių pagalbą sudarant tarpusavio pagalbos sutartis be viešųjų pirkimų.
Pataisas parengusi grupė socialdemokratų ir „Vardan Lietuvos“ parlamentarų pabrėžia, kad Viešųjų pirkimų įstatymas dabar riboja energetikos įmonių galimybes greitai pasitelkti kitų ES įmonių pagalbą net ir tuomet, kai atstatyti infrastruktūrą kuo skubiau yra viešasis interesas.
Iniciatorių teigimu, leisti sparčiau pasitelkti kitų ES šalių energetikos bendroves būtina, nes audrų, liūčių, pūgų ar kitų ekstremalių reiškinių padarinius šalinti vienai ESO ar kitoms įmonėms yra sudėtinga.
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