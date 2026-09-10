Seimas pradėjo rudens sesiją: planuoja apsvarstyti daugiau nei 500 įstatymų projektų

„Šiandien pradedame penktąją Seimo sesiją. Tai sesija, kuri turi ir simbolinę reikšmę, nes jos metu ne tik spręsime pradėtus darbus, bet ir žymėsime šiai kadencijai svarbią ribą – darbo pusiaukelę“, – pradėdamas sesiją sakė Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
„Todėl šiandien svarbu kalbėti ne tik apie darbotvarkę, projektų skaičių, procedūras, tačiau svarbu kalbėti apie mūsų pareigą valstybei, apie pasitikėjimą, kurį žmonės suteikė šiam Seimui, ir apie sprendimus, kurių iš mūsų laukia Lietuva“, – tvirtino jis.
Jo teigimu, ketvirtadienį prasidedančios sesijos programoje – daugiau kaip 550 projektų, daugumą jų – apie 300 – pateikė parlamentarai.
Ministrų kabinetas į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 127 teisės aktų projektus.
Seimo vadovas vylėsi, kad šioje sesijoje parlamentarams pavyks išlaikyti kokybišką diskusiją, pagarbų dialogą, o sprendimai bus priimami ne dėl reitingų, bet dėl geresnės žmonių gyvenimo kokybės.
Kalbėdamas apie darbų prioritetus J. Olekas išskyrė valstybės saugumą. Jis pabrėžė, kad Lietuvos saugumas negali būti politinių takoskyrų įkaitu.
Seimo pirmininkas tvirtino, kad norint sukurti stiprią valstybę taip pat būtina sudaryti sąlygas kurti šeimas.
Prezidentas Gitanas Nausėda, sveikindamas parlamentarus, taip pat ragino kalbas apie šeimų stiprinimą paversti realiais sprendimais ir darbais.
„Nors vienos sidabrinės kulkos demografinės krizės sprendimui nėra, turbūt kiekvienas pripažins, kad neįmanoma pataikyti į taikinį, net nepabandžius iššauti“, – jo žodžius Seimui perdavė patarėjas Paulius Baltokas.
Rudens sesijoje Seimas spręs dėl siūlymo iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje, tvirtins atnaujintą Nacionalinio saugumo strategiją, paskirs tiesioginių merų ir savivaldybių tarybų rinkimų datą, spręs vaikų apsaugos klausimus.
Sesijos metu Seimo nariai taip pat tvirtins kitų metų biudžetą.
Per metus parlamentas renkasi į dvi sesijas – pavasario ir rudens. Pagal Konstituciją, rudens sesija prasideda rugsėjo 10 dieną ir baigiasi gruodžio 23 dieną.
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