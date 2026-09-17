 Seimas pavedė Valstybės kontrolei atlikti Registrų centro auditą

Seimas pavedė Valstybės kontrolei atlikti Registrų centro auditą

2026-09-17 11:08
Lukas Juozapaitis (BNS)

Seimas pavedė Valstybės kontrolei per metus atlikti Registrų centro (RC) veiklos auditą.

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<span>Seimas pavedė Valstybės kontrolei atlikti Registrų centro auditą</span>
Seimas pavedė Valstybės kontrolei atlikti Registrų centro auditą / Asociatyvi I. Gelūno / BNS nuotr.

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Parlamentas ketvirtadienį galutinai pritarė tokiai Audito komiteto iniciatyvai, parengtai po to, kai šiemet pavasarį iš RC buvo pasisavinta apie 600 tūkst. klientų duomenų iš nekilnojamojo turto registro.

Tam pritarė 96 Seimo nariai, dar 12 susilaikė.

Valstybės auditoriai iki 2027 metų spalio 5 dienos turės aiškintis, ar RC buvo įdiegtos ir taikytos incidentų prevencijos, identifikavimo, valdymo ir reagavimo į juos procedūros.

Anksčiau audito iniciatoriai siūlė jį atlikti iki šio spalio, tačiau nuspręsta šiam darbui duoti ne tris mėnesius, o metus.

Auditoriams iš valstybės biudžeto bus numatyta lėšų ekspertams, paslaugoms bei kitoms reikalingoms procedūroms atlikti.

Šiame straipsnyje:
Seimas
Registrų centras
auditas
lėšos

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