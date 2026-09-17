Seimas pavedė Valstybės kontrolei atlikti Registrų centro auditą

Parlamentas ketvirtadienį galutinai pritarė tokiai Audito komiteto iniciatyvai, parengtai po to, kai šiemet pavasarį iš RC buvo pasisavinta apie 600 tūkst. klientų duomenų iš nekilnojamojo turto registro.
Tam pritarė 96 Seimo nariai, dar 12 susilaikė.
Valstybės auditoriai iki 2027 metų spalio 5 dienos turės aiškintis, ar RC buvo įdiegtos ir taikytos incidentų prevencijos, identifikavimo, valdymo ir reagavimo į juos procedūros.
Anksčiau audito iniciatoriai siūlė jį atlikti iki šio spalio, tačiau nuspręsta šiam darbui duoti ne tris mėnesius, o metus.
Auditoriams iš valstybės biudžeto bus numatyta lėšų ekspertams, paslaugoms bei kitoms reikalingoms procedūroms atlikti.
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