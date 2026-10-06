 Seimas nepritarė siūlymui trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą

Seimas nepritarė siūlymui trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą

2026-10-06 18:08
BNS inf.

Seimas antradienį atmetė konservatoriaus Arvydo Anušausko pataisas, kuriomis siūlyta įtvirtinti šešių valandų tiesioginio tranzito standartą vietoj dabar nustatytų 24 valandų.

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<span>Seimas nepritarė siūlymui trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą</span>
Seimas nepritarė siūlymui trumpinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą / Asociatyvi R. Riabovo / BNS nuotr.

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Už pakeitimus balsavo 34 parlamentarai, prieš – 13, o dar 25 susilaikė.

„Lengvaisiais automobiliais per Lietuvą keliaujančių Rusijos piliečių skaičius yra sumažėjęs, tačiau vis tiek dešimt tūkstančių automobilių kerta Lietuvos sienas, kai kurie iš jų daro pažeidimus, gerokai viršydami buvimo Lietuvoje laiką“, – kalbėjo pataisas pristatęs A. Anušauskas.

Pagal galiojantį ES reglamentą maksimali tranzito trukmė yra 24 valandos.

Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas tikino sutinkantis, jog dabartinė geopolitinė situacija reikalauja režimo kontrolės stiprinimo, tačiau atkreipė dėmesį, kad pakeitimai dėl galiojančios Bendrijos tvarkos nebūtų įmanomi.

„Valandų kiekis yra nustatytas Europos Sąjungos reglamentu, atitinkamu straipsniu ir dėl to nacionaliniais teisės aktais mes negalime keisti šio reglamento. Kiek žinau, vyksta diskusijos su Europos Komisija dėl pakeitimo, bet šiuo metu to padaryti neįmanoma“, – aiškino jis.

Paklaustas apie šias pataisas, pritarimą siūlymui griežtinti Rusijos piliečių tranzitą per Lietuvą yra išsakęs ir prezidento patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Marius Česnulevičius.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos duomenimis, pernai su supaprastinto tranzito dokumentais per Lietuvos teritoriją keliavo beveik 13 tūkst. lengvųjų automobilių su Rusijos registracijos numeriais.

Piktnaudžiavimo šiuo režimu atvejų skaičius išaugo daugiau nei keturis kartus – nuo 360 pažeidimų 2024 metais iki 1493 pažeidimų 2025 metais.

Šiame straipsnyje:
Seimas
tranzitas
Rusijos piliečiai
Lietuva
Nacionalinis saugumas

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