Seimas nepritarė siūlymui NVSC suteikti naujus įgaliojimus dėl kvapų kontrolės

Tai numatančius Visuomenės sveikatos įstatymo ir Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) pakeitimų projektus, kuriuos ketvirtadienį parlamentui pateikė Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas socialdemokratas Linas Jonauskas, po pateikimo palaikė 38 parlamentarai, 5 buvo prieš, susilaikė 41. Beje, šios iniciatyvos parlamentarai galutinai neatmetė, bet grąžino ją iniciatoriams tobulinti.
L. Jonauskas siūlė, kad svarbiausios kvapų prevencijos ir kontrolės funkcijos būtų sutelktos NVSC. Pagal projektą, jeigu vykdant valstybinę kontrolę dėl kvapų būtų nustatyta, kad yra viršijama didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamojoje aplinkoje ir ūkio subjektas nesiima pakankamų priemonių nedelsiant jos poveikiui sumažinti, o vykdoma ūkinė veikla tik didina pažeidimo mastą, NVSC pareigūnas įgytų teisę stabdyti tokią ūkinę veiklą arba jos dalį.
Anot L. Jonausko, išimtys dėl įmonių veiklos stabdymo būtų taikomos mažareikšmiams pažeidimams, taip pat tokiu atveju, jei veiklos stabdymas galėtų sukelti didesnę žalą visuomenės interesams, negu tęsiamos ūkinės veiklos daromas poveikis, o taip pat – jei būtų apribotas nacionaliniam saugumui užtikrinti strateginę ar svarbią reikšmę turinčios infrastruktūros naudojimas. Išimtis taip pat galėtų būti taikoma gyvulininkystės, paukštininkystės veiklai dėl jos specifikos, susijusios su gyvūnų gerove.
Įstatyme buvo siūloma įtvirtinti bendruosius reikalavimus ūkio subjektams dėl kvapų valdymo, kurie būtų patvirtinti Bendrosiose kvapų prevencijos ir valdymo taisyklėse. Šias taisykles tvirtintų sveikatos apsaugos ministras. Jose būtų reikalavimai ūkio subjektams dėl kvapų prevencijos ir valdymo, kvapų taršos mažinimo priemonės.
Už taršos kvapais pažeidimus L. Jonauskas siūlė ANK numatyti nuo 800 eurų iki 20 tūkst. eurų siekiančias baudas įmonėms, jų vadovams ir kitiems atsakingiems asmenims.
Parengti projektus L. Jonauską paskatino gyventojų, kurie susidūrę su nemaloniais kvapais skundžiasi institucijų neįgalumu tirti tokius pažeidimus, kreipimaisi.
L. Kukuraitis: atsirastų paralelinė sistema
Sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sutiko, kad kvapų problema yra didelė ir ją reikia sistemiškai spręsti, tačiau projektą kritikavo ir kvietė nepalaikyti.
„Įstatymo projektu vienas aspektas – šiuo atveju kvapai yra nepagrįstai išskiriami iš bendros sistemos ir sukuriama paralelinė priežiūros ir sankcijų sistema. Tai administraciškai neefektyvu ir prieštarauja Europos Sąjungos (ES) direktyvoms. Perduoti NVSC tokias funkcijas yra milžiniška struktūrinė reforma, kurią reikėtų vykdyti turint tvirtus argumentus ir pagrindimą. Tai gali padidinti administracinę naštą įmonėms, nes leidimų išdavimo procesas bus fragmentuotas, o kartais ir dubliuojamas“, – Seimo salėje sakė parlamentaras L. Kukuraitis.
Jis abejoja, kad priėmus siūlomus projektus problema išsispręstų.
„Lūkestis, kad NVSC perdavus visas funkcijas, susijusias su kvapų kontrole, ši problema išsispręs, yra neteisingas, nes efektyvi kvapų kontrolė turi vykti šalinant priežastis tai yra taršos šaltinius“, – sakė ministras L. Kukuraitis, pakvietęs nepriiminėti skubotų sprendimų.
Beje, jis atkreipė dėmesį į tai, kad Seime jau yra svarstomi įstatymų projektai, susiję su kvapų kontrole.
Naujausi komentarai